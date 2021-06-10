"Буду все взрывать": в Харькове задержали мужчину с гранатой, угрожавшего детям (фото)

Как установила экспертиза, горожанин держал в руках боевую гранату Ф-1 с запалом, которая могла взорваться в любой момент.

В Харькове задержали мужчину, который разгуливал с гранатой на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции на официальном сайте.

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Вечером 9 июля правоохранители получили сообщение о том, что возле одного из домов на улице Руслана Приходько заметили гражданина с предметом, похожим на гранату. Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.

[ + – ] Мужчина, задержанный с гранатой в Харькове Фото: Национальная полиция

Во время осмотра у задержанного выявили опасный предмет, как установили взрывотехники по результатам экспертизы — это боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ. Силовики изъяли ее и открыли уголовное производство по признакам незаконного обращения с оружием или боевыми припасами, мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет, решается вопрос об объявлении подозрения.

[ + – ] Граната, изъятая у задержанного в Харькове Фото: Национальная полиция

Как сообщили очевидцы Телеграм-каналу "Харьков Life", горожанин с гранатой угрожал детям: "сейчас буду все взрывать". На место происшествия съехались много автомобилей полиции, "скорой помощь" и ГСЧС, ведь инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва и жертв, медицинская помощь никому не понадобилась. Как отметил спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии "Суспільному", спасателям даже не пришлось эвакуировать людей из дома, где произошло задержание.

[ + – ] Дом в Харькове, где задержали мужчину с гранатой Фото: ХС Салтовка [ + – ] Машины полиции на месте инцидента в Харькове Фото: ХС Салтовка

Накануне в Харькове мужчина взорвал гранату во время уличного конфликта, в результате пять человек получили осколочные ранения, включая двух подростков. Как выяснила полиция, между 29-летний мужчина поссорился с компанией молодых людей и решил бросить гранату РГД-5 в толпу, его задержали за покушение на убийство.

Писали также, что в Запорожской области граната взорвалась в руках мужчины во время ссоры с работодателем. Его увезли в больницу с ампутацией предплечья, а полиция открыла производство о покушении на убийство.