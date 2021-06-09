Мужчина взорвал в руках гранату во время ссоры с работодателем В Запорожской области

Сотрудника доставили в городскую больницу после того, как ему оторвало руку. Его также привлекают к ответственности за покушение на убийство.

8 июня в городе Токмак Запорожской области граната взорвалась в руках мужчины во время ссоры. Подробности инцидента выяснил местный портал 061.ua со ссылкой на источники в региональном Управлении Национальной полиции.

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Вечером около 22:00 в полицию Токмака обратился бизнесмен из Молочанска, который рассказал о конфликте с 38-летним сотрудником. Последний во время разговора на улице Крупской пригрозил взорвать гранату, после чего достал из кармана предмет, который тут же сдетонировал. Полиция открыла уголовное производство по признакам покушения на убийство.

"Скорая помощь" забрала тяжело раненного гражданина в больницу в городе Токмак. Как сообщила в среду пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи, в результате взрыва пациенту оторвало правую руку по предплечье.

Ранее стали известны подробности взрыва на проспекте Гагарина в Харькове, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщила полиция, среди раненных оказались два подростка 16 и 17 лет. По предварительной информации, на улице произошел конфликт между компанией молодых людей и мужчиной постарше, который бросил в толпу гранату РГД-5. Очевидцы сняли на камеру инцидент и его последствия.

До этого сообщали, что в Луганской области водитель мопеда бросил гранату в полицейских, пытаясь скрыться. Мужчину нашли под кроватью у него дома и задержали.

В Киеве мужчина подорвал себя гранатой во дворе жилого дома. Жители Соломенского района рассказали, что погибший вел себя неадекватно и приказывал детям на площадке отойти от него перед взрывом.