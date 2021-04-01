На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати (фото)

39-летнего ранее судимого местного жителя правоохранители остановили для проверки документов

В четверг, 1 апреля, в Луганской области мужчину, бросившего гранату в полицейских, удалось задержать у него дома, где он прятался в коробе кровати.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, ЧП случилось в городе Рубежное.

Патрульные во время отработки ориентировки в районе гаражного кооператива остановили водителя мопеда для проверки документов. Тот неожиданно бросил в их сторону гранату и уехал с места ЧП. Пострадавших в результате инцидента нет.

При осмотре места происшествия было установлено, что подозреваемый использовал гранату РГД-5. Также был найден пистолет и еще одна граната, которые мужчина выбросил, убегая от правоохранителей.

В ходе операции "Сирена" было установлено, что гранату бросил 39-летний местный житель, которого ранее уже судили за совершение тяжкого преступления и приговорили к условному сроку наказания.

Местонахождение правонарушителя удалось установить. Мужчину бойцы КОРДа задержали в его квартире, где он прятался в коробе кровати. Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания, с мужчиной проводятся следственные действия.

[ + – ] Момент задержания подозреваемого [ + – ] Кровать, в которой прятался подозреваемый [ + – ] Пистолет, который выбросил подозреваемый [ + – ] Задержание подозреваемого в Рубежном

Напомним, 31 марта во Львовской области при взрыве погиб бывший участник Антитеррористической операции. Взрыв произошел во дворе частного дома в одном из сел Львовского района. 47-летний местный житель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Правоохранители предполагают, что взорвалась боевая граната РГД-5.

В тот же день, в Николаеве спецназ задержал местного жителя, который забаррикадировался в квартире с настоящей гранатой. Вечером женщина сообщила правоохранителям, что ее сожитель во время ссоры начал угрожать гранатой. Горожанин закрылся в квартире дома на Центральном проспекте и отказывался выходить. Спецназовцы "КОРДа" штурмом ворвались в жилище, где разоружили и задержали мужчину.

А 12 февраля в Киеве, в Соломенском районе во дворе дома по адресу Чоколовский бульвар, 35 мужчина подорвал себя гранатой.