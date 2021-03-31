Спецназ задержал мужчину, который забаррикадировался с гранатой в Николаеве (видео)

Задержанный якобы хвастался оружием и угрожал взорвать жилой дом после ссоры с подругой.

В Николаеве спецназ задержал местного жителя, который 30 марта забаррикадировался в квартире с настоящей гранатой. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Николаевской области.

Вечером женщина сообщила правоохранителям, что ее сожитель во время ссоры начал угрожать гранатой. Горожанин закрылся в квартире дома на Центральном проспекте и отказывался выходить. Спецназовцы "КОРДа" штурмом ворвались в жилище, где разоружили и задержали мужчину.

[ + – ] Граната в квартире жилого дома в Николаеве Фото: Национальная полиция

Взрывотехники осмотрели квартиру и обнаружили боевую гранату РГД-5 с запалом. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и ведут расследование инцидента.

Портал "Новости-N" сообщает, ссылаясь на очевидцев, что задержанный хвастался взрывным устройством во дворе и угрожал взорвать жилой дом. Кроме того, в его "арсенале" нашли тротиловую шашку, резиновые патроны и электродетонатор. Как заявили соседи, мужчину зовут Игорь, он имеет несколько судимостей и ведет асоциальный образ жизни. Ранее гражданин якобы участвовал в конфликте со стрельбой на Центральном проспекте.

"Слава Богу, граната оказалась настоящей, его заберут, и мы хоть поживём спокойно", — цитирует СМИ местных жителей.

Ранее житель города Мытищи в Подмосковье забаррикадировался в доме и отстреливался от силовиков несколько часов, он даже бросил две гранаты. Выяснилось, что Владимир Барданов собрал крупный арсенал: пистолет, три охотничьих карабина, ружье, винтовка — и это только официально зарегистрированное оружие, по информации СМИ, он стрелял из автомата.

В доме начался пожар, однако мужчина отказался сдаваться. Предварительно установлено, что мужчина остался в горящей части дома и погиб. Как сообщил источник, Владимир сам поджег свой оружейный арсенал. Пожар не стали тушить, опасаясь взрыва боеприпасов.

Писали также, что мужчина подорвал себя гранатой во дворе дома в Соломенском районе Киева. Местные жители заявили, что мужчина снимал квартиру. Перед взрывом он якобы кричал детям на площадке, чтобы отбежали, а до этого вел себя неадекватно.