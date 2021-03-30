Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина предварительно погиб, – СМИ

"Мытищинский стрелок" якобы не стал покидать дом, в котором укрывался, когда там возник пожар.

Забаррикадировавшийся в доме в подмосковье и на протяжении всего дня стрелявший по силовикам "Мытищинский стрелок" Владимир Барданов по предварительным данным погиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб", – рассказал источник изданию.

Источник сообщил, что стреляющий сам поджег арсенал с оружием и боеприпасами, и это стало следствием пожара. Огонь охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. По его словам пожар никто не тушит, так как в доме могут находиться взрывчатые вещества.

Как передает издание, часть силовиков уже покидает место проведения спецоперации. Оцепление на данный момент уже частично снято.

[ + – ] Владимир Барданов Фото: МК

Напомним, Фокус рассказывал все что известно про "Мытищинского стрелка". После того, как к нему пришло ФСБ с проверкой мужчина взял заложников, начал отстреливаться из автоматического оружия и бросил две гранаты.