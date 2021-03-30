Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина предварительно погиб, – СМИ
"Мытищинский стрелок" якобы не стал покидать дом, в котором укрывался, когда там возник пожар.
Забаррикадировавшийся в доме в подмосковье и на протяжении всего дня стрелявший по силовикам "Мытищинский стрелок" Владимир Барданов по предварительным данным погиб.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб", – рассказал источник изданию.
Источник сообщил, что стреляющий сам поджег арсенал с оружием и боеприпасами, и это стало следствием пожара. Огонь охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. По его словам пожар никто не тушит, так как в доме могут находиться взрывчатые вещества.
Как передает издание, часть силовиков уже покидает место проведения спецоперации. Оцепление на данный момент уже частично снято.
Напомним, Фокус рассказывал все что известно про "Мытищинского стрелка". После того, как к нему пришло ФСБ с проверкой мужчина взял заложников, начал отстреливаться из автоматического оружия и бросил две гранаты.