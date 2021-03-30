Чоловік, який влаштував стрілянину в Підмосков'ї, попередньо загинув, — ЗМІ

"Митищинський стрілок" нібито вирішив не залишати будинок, в якому ховався, коли там виникла пожежа.

Забарикадувавшись в будинку в Підмосков'ї і протягом всього дня стрілявши по силовиках, "Митищинський стрілок" Володимир Барданов за попередніми даними загинув.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

"Коли в будинку почалася пожежа, йому було запропоновано здатися. Він відмовився виходити, залишився в частині будинку, що горіла. Попередньо, загинув", — розповіло джерело видання.

Джерело повідомило, що стрілок самостійно підпалив арсенал зі зброєю і боєприпасами, і це стало наслідком пожежі. Вогонь охопив верхній поверх, де знаходився зловмисник. За його словами пожежу ніхто не гасить, оскільки в будинку можуть знаходитися вибухові речовини.

Як передає видання, частина силовиків вже покидає місце проведення спецоперації. Оточення наразі вже частково зняте.

[ + – ] Володимир Барданов Фото: suicide

Нагадаємо, Фокус розповідав все що відомо про "Митищинського стрілка". Після того, як до нього прийшла ФСБ з перевіркою чоловік взяв заручників, почав відстрілюватися з автоматичної зброї і кинув дві гранати.