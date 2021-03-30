Чоловік, який влаштував стрілянину в Підмосков'ї, попередньо загинув, — ЗМІ
"Митищинський стрілок" нібито вирішив не залишати будинок, в якому ховався, коли там виникла пожежа.
Забарикадувавшись в будинку в Підмосков'ї і протягом всього дня стрілявши по силовиках, "Митищинський стрілок" Володимир Барданов за попередніми даними загинув.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.
"Коли в будинку почалася пожежа, йому було запропоновано здатися. Він відмовився виходити, залишився в частині будинку, що горіла. Попередньо, загинув", — розповіло джерело видання.
Джерело повідомило, що стрілок самостійно підпалив арсенал зі зброєю і боєприпасами, і це стало наслідком пожежі. Вогонь охопив верхній поверх, де знаходився зловмисник. За його словами пожежу ніхто не гасить, оскільки в будинку можуть знаходитися вибухові речовини.
Як передає видання, частина силовиків вже покидає місце проведення спецоперації. Оточення наразі вже частково зняте.
Нагадаємо, Фокус розповідав все що відомо про "Митищинського стрілка". Після того, як до нього прийшла ФСБ з перевіркою чоловік взяв заручників, почав відстрілюватися з автоматичної зброї і кинув дві гранати.