Спецназ затримав чоловіка, який забарикадувався з гранатою в Миколаєві (відео)

Затриманий нібито вихвалявся зброєю і погрожував підірвати житловий будинок після сварки з подругою.

У Миколаєві спецназ затримав місцевого жителя, який 30 березня забарикадувався в квартирі зі справжньою гранатою. Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції в Миколаївській області.

Увечері жінка повідомила правоохоронцям, що її співмешканець під час сварки почав погрожувати гранатою. Чоловік закрився в квартирі будинку на Центральному проспекті та відмовлявся виходити. Спецназівці "КОРДу" шляхом штурму потрапили в оселю, де роззброїли і затримали чоловіка.

[ + – ] Граната в квартирі житлового будинку в Миколаєві Фото: Національна поліція

Вибухотехніки оглянули квартиру та зафіксували бойову гранату РГД-5 із запалом. Співробітники поліції з'ясовують обставини і ведуть розслідування інциденту.

Портал "Новости-N" повідомляє, посилаючись на очевидців, що затриманий вихвалявся вибуховим пристроєм на подвір'ї і погрожував підірвати житловий будинок. Крім того, в його "арсеналі" знайшли тротилову шашку, гумові патрони та електродетонатор. Як заявили сусіди, чоловіка звати Ігор, він має кілька судимостей і веде асоціальний спосіб життя. Раніше громадянин нібито брав участь у конфлікті зі стріляниною на Центральному проспекті.

"Слава Богу, граната виявилася справжньою, його заберуть, і ми хоч поживемо спокійно", — цитує ЗМІ місцевих жителів.

Раніше житель міста Митищі в Підмосков'ї забарикадувався в будинку і відстрілювався від силовиків кілька годин, він навіть кинув дві гранати. З'ясувалося, що Володимир Барданов зібрав великий арсенал: пістолет, три мисливські карабіни, рушниці, гвинтівку — і це тільки офіційно зареєстрована зброя, за інформацією ЗМІ, він стріляв з автомата.

У будинку почалася пожежа, проте чоловік відмовився здаватися. Попередньо встановлено, що чоловік залишився в частині будинку, що горіла, і загинув. Як повідомило джерело, Володимир самостійно підпалив свій арсенал зброї. Пожежу вирішили не гасити, побоюючись вибуху боєприпасів.

Писали також, що чоловік підірвав себе гранатою у дворі будинку в Солом'янському районі Києва. Місцеві жителі заявили, що чоловік знімав квартиру. Перед вибухом він нібито кричав дітям на майданчику, щоб відбігли, а до цього поводився неадекватно.