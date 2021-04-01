Ветеран АТО погиб при взрыве у дома во Львовской области

Холостой мужчина якобы нес в кармане гранату, которая оторвала ему ногу.

31 марта во Львовской области при взрыве погиб бывший участник Антитеррористической операции. Пресс-служба областной полиции опубликовала подробности на официальном сайте.

Взрыв произошел во дворе частного дома в одном из сел Львовского района. 47-летний местный житель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Правоохранители предполагают, что взорвалась боевая граната РГД-5.

Обстоятельства выясняют сотрудники районнного управления полиции, взрывотехники и Пустомитовская окружная прокуратура. Следователи открыли уголовное производство по признакам самоубийства и незаконного обращения с оружием, назначены следственные экспертизы.

Издание ZAXID.NET со ссылкой на источники в полиции сообщает, что трагедия произошла в селе Хоросно Пустомитовского района, а жертвой стал бывший участник АТО. Он якобы положил гранату в карман своих штанов, где она и взорвалась, оторвав ногу. Погибший жил вместе с отцом, своей семьи и детей у него не было. Мужчина вел спокойный образ жизни и не злоупотрелял спиртным.

Ранее стало известно, что человек погиб во время взрыва в Боярке Киевской области, мужчина родился в Крыму, однако проживал в Киеве. Как выяснили правоохранители, погибший поссорился со своей подругой, которая не возвращала долг, и решил ей отомстить. Гражданин соорудил в своей мастерской самодельное взрывное устройство и приехал к обидчице, однако оно взорвалось в нескольких метрах от дома. Взрыв повредил несколько автомобилей, забор и трансформатор, из-за чего коммунальщикам пришлось провести ремонт.

30 марта в Николаеве спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать дом при помощи боевой гранаты. В его квартире на Центральном проспекте нашли настоящую РГД-5 с запалом. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и ведут расследование инцидента.

Писали также, что 9 марта взрыв произошел в квартире жилого дома в Кропивницком. Спасатели ликвидировали пожар, эвакуировали семь жильцов, а двух пострадавших доставили в больницу.

В феврале два человека погибли и один получил травмы в результате взрыва в Дрогобыче.