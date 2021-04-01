Ветеран АТО загинув під час вибуху біля будинку у Львівській області

Холостий чоловік нібито ніс у кишені гранату, яка відірвала йому ногу.

31 березня під Львівською областю під час вибуху загинув колишній учасник антитерористичної операції. Пресслужба обласної поліції опублікувала подробиці на офіційному сайті.

Вибух стався у дворі приватного будинку в одному із сіл Львівського району. 47-річний місцевий житель отримав важкі травми, від яких помер на місці. Правоохоронці припускають, що вибухнула бойова граната РГД-5.

Обставини з'ясовують співробітники районного управління поліції, вибухотехніки і Пустомитівська окружна прокуратура. Слідчі порушили кримінальну справу за ознаками самогубства і незаконного поводження зі зброєю, призначені слідчі експертизи.

Видання ZAXID.NET з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що трагедія сталася в селі Хоросно Пустомитівського району, а жертвою став колишній учасник АТО. Він нібито поклав гранату в кишеню своїх штанів, де вона і вибухнула, відірвавши ногу. Загиблий жив разом з батьком, своєї сім'ї і дітей у нього не було. Чоловік вів спокійний спосіб життя і не зловживав спиртним.

Раніше стало відомо, що чоловік загинув під час вибуху в Боярці Київської області, чоловік народився в Криму, проте проживав у Києві. Як з'ясували правоохоронці, загиблий посварився зі своєю подругою, яка не повертала борг, і вирішив їй помститися. Громадянин спорудив у своїй майстерні саморобний вибуховий пристрій і приїхав до кривдниці, проте він вибухнув за декілька метрів від будинку. Вибух пошкодив кілька автомобілів, паркан і трансформатор, через що комунальникам довелося провести ремонт.

30 березня в Миколаєві спецназ затримав чоловіка, який погрожував підірвати будинок за допомогою бойової гранати. У його квартирі на Центральному проспекті знайшли справжню РГД-5 із запалом. Співробітники поліції з'ясовують обставини і проводять розслідування інциденту.

Писали також, що 9 березня вибух стався у квартирі житлового будинку в Кропивницькому. Рятувальники ліквідували пожежу, евакуювали сім мешканців, а двох постраждалих доставили в лікарню.

У лютому двоє людей загинули й один отримав травми в результаті вибуху в Дрогобичі.