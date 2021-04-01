На Луганщині водій мопеда кинув у поліцейських гранату і сховався в ліжку (фото)

39-річного раніше судимого місцевого жителя правоохоронці зупинили для перевірки документів

У четвер, 1 квітня, в Луганській області чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, вдалося затримати у нього вдома, де він ховався у коробі ліжка.

Як повідомила у Facebook прес-секретар поліції Луганській області Тетяна Погукай, НП сталася у місті Рубіжне.

Патрульні під час відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу зупинили водія мопеда для перевірки документів. Той несподівано кинув в їхній бік гранату і поїхав з місця НП. Постраждалих через інцидент немає.

При огляді місця події було встановлено, що підозрюваний використовував гранату РГД-5. Також знайшли пістолет і ще одну гранату, які чоловік викинув, тікаючи від правоохоронців.

Під час операції "Сирена" встановили, що гранату кинув 39-річний місцевий житель, якого раніше вже судили за вчинення тяжкого злочину і засудили до умовного терміну покарання.

Місцезнаходження правопорушника вдалося встановити. Чоловіка бійці КОРДу затримали у його квартирі, де він ховався в коробі ліжка. Підозрюваного доставили в ізолятор тимчасового утримання, з чоловіком проводяться слідчі дії.

[ + – ] Момент затримання підозрюваного [ + – ] Ліжко, в якому ховався підозрюваний [ + – ] Пістолет, який викинув підозрюваний [ + – ] Затримання підозрюваного в Рубіжному

Нагадаємо, 31 березня у Львівській області під час вибуху загинув колишній учасник антитерористичної операції. Вибух стався у дворі приватного будинку в одному з сіл Львівської району. 47-річний місцевий житель отримав важкі травми, від яких помер на місці. Правоохоронці припускають, що вибухнула бойова граната РГД-5.

В той же день, в Миколаєві спецназ затримав місцевого жителя, який забарикадувався у квартирі зі справжньою гранатою. Увечері жінка повідомила правоохоронцям, що її співмешканець під час сварки почав погрожувати гранатою. Містянин закрився у квартирі будинку на Центральному проспекті і відмовлявся виходити. Спецназівці "КОРДу" через штурм потрапили в оселю, де роззброїли і затримали чоловіка.

А 12 лютого в Києві, у Солом'янському районі у дворі будинку за адресою Чоколівський бульвар, 35 чоловік підірвав себе гранатою.