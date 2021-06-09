Чоловік підірвав у руках гранату під час сварки з роботодавцем у Запорізькій області

Співробітника доставили в міську лікарню після того, як йому відірвало руку. Його також притягують до відповідальності за замах на вбивство.

8 червня в місті Токмак Запорізької області граната вибухнула в руках чоловіка під час сварки. Подробиці інциденту з'ясував місцевий портал 061.ua з посиланням на джерела в регіональному Управлінні Національної поліції.

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Увечері близько 22:00 в поліцію Токмака звернувся бізнесмен з Молочанська, який розповів про конфлікт з 38-річним співробітником. Останній під час розмови на вулиці Крупській пригрозив підірвати гранату, після чого дістав з кишені предмет, який тут же здетонував. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками замаху на вбивство.

"Швидка допомога" забрала важкопораненого громадянина в лікарню в місті Токмак. Як повідомила в середу пресслужба Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги, у результаті вибуху пацієнтові відірвало праву руку по передпліччя.

Раніше стали відомі подробиці вибуху на проспекті Гагаріна в Харкові, у результаті якого постраждали п'ятеро людей. Як повідомила поліція, серед поранених є два підлітки 16 і 17 років. За попередньою інформацією, на вулиці стався конфлікт між компанією молодих людей і чоловіком старшого віку, який кинув у натовп гранату РГД-5. Очевидці зняли на камеру інцидент та його наслідки.

До цього повідомляли, що в Луганській області водій мопеда кинув гранату в поліцейських, намагаючись сховатися. Чоловіка знайшли під ліжком у нього вдома і затримали.

У Києві чоловік підірвав себе гранатою у дворі житлового будинку. Жителі Солом'янського району розповіли, що загиблий вів себе неадекватно і наказував дітям на майданчику відійти від нього перед вибухом.