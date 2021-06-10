"Буду все підривати": в Харкові затримали чоловіка з гранатою, який погрожував дітям (фото)

Як встановила експертиза, городянин тримав в руках бойову гранату Ф-1 із запалом, яка могла вибухнути в будь-який момент.

У Харкові затримали чоловіка, який розгулював з гранатою на дитячому майданчику. Про це повідомила прес-служба регіональної поліції на офіційному сайті.

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Увечері 9 липня правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Руслана Приходько помітили громадянина з предметом, схожим на гранату. Поліцейські і сапери виявили 27-річного чоловіка в підʼїзді будинку №141Б на Салтівському шосе, де його і затримали.

[ + – ] Чоловік, затриманий з гранатою в Харкові Фото: Національна поліція

Під час огляду у затриманого виявили небезпечний предмет, як встановили вибухотехніки за результатами експертизи — це бойова граната Ф-1 із запалом УЗРГМ. Силовики вилучили її і відкрили кримінальне провадження за ознаками незаконного поводження зі зброєю або бойовими припасами, чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до 7 років, вирішується питання про оголошення підозри.

[ + – ] Граната, вилучена у затриманого в Харкові Фото: Національна поліція

Як повідомили очевидці телеграм-каналу "Харків Life", містянин з гранатою погрожував дітям: "Зараз буду все підривати". На місце події зʼїхалися багато автомобілів поліції, "швидкої допомоги" і ДСНС, адже інцидент стався поряд зі школою №64. На щастя, обійшлося без вибуху і жертв, медична допомога нікому не знадобилася. Як зазначив спікер ДСНС Євген Василенко у коментарі "Суспільному", рятувальникам навіть не довелося евакуювати людей з будинку, де відбулося затримання.

[ + – ] Будинок в Харкові, де затримали чоловіка з гранатою Фото: ХС Салтовка [ + – ] Машини поліції на місці інциденту в Харкові Фото: ХС Салтовка

Напередодні в Харкові чоловік підірвав гранату під час вуличного конфлікту, в результаті пʼятеро людей отримали осколкові поранення, включаючи двох підлітків. Як зʼясувала поліція, між 29-річний чоловік посварився з компанією молодих людей і вирішив кинути гранату РГД-5 у натовп, його затримали за замах на вбивство.

Писали також, що в Запорізькій області граната вибухнула в руках чоловіка під час сварки з роботодавцем. Його відвезли в лікарню з ампутацією передпліччя, а поліція відкрила провадження про замах на вбивство.