Задушив голими руками: залицяльника матері затримали за вбивство 8-річного хлопчика в Покрові

Підозрюваний вирішив помститися дитині жінки, яка відмовила в інтимі, припускають в поліції.

У Покрові Дніпропетровської області чоловіка запідозрили у вбивстві 8-річного Ібрагіма Огли, тіло якого знайшли напередодні. Деталі 10 червня розкрила пресслужба Департаменту карного розшуку національної поліції.

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За версією правоохоронців, 32-річний залицяльник образився на матір хлопчика через те, що вона відмовила в інтимній близькості під час застілля. Через деякий час підозрюваний заманив Ібрагіма в занедбаний будинок неподалік від будинку сімейства, де задушив голими руками, а потім скинув тіло в покинутий каналізаційний колектор.

Як повідомляє Департамент карного розшуку, чоловікові вже повідомили про підозру в умисному вбивстві дитини, крім того слідчі за підтримки прокуратури подали до суду клопотання про його арешт. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини трагедії і збирати докази.

Раніше з'явилася інформація, що зниклого 8-річного хлопчика знайшли мертвим у Покрові. 6 червня мати Ібрагіма Огли повідомила про зникнення, хоча він не з'являвся вдома вже чотири дні. Правоохоронці два дні шукали дитину, і тільки 8 червня кінолог із німецькою вівчаркою Більт пройшли по сліду і знайшли труп під купою сміття в каналізаційному колекторі.

Сусіди розповіли, що 33-річна мати Ібрагіма зловживала алкоголем, часто влаштовувала вдома застілля і погано стежила за дитиною. У п'яних компаніях часто ставалися бійки, місцеві регулярно викликали поліцію.

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