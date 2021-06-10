8-летнего мальчика сбросили в коллектор на Днепропетровщине, полиция ищет убийцу (видео)

Мать сообщила о пропаже сына только спустя 4 дня. Соседи утверждают, что она злоупотребляла алкоголем и не появлялась дома после допроса.

Полиция разыскивает убийцу 8-летнего Ибрагима Оглы, труп которого обнаружили внутри заброшенного коллектора в Покровке Днепропетровской области. Подробности выяснили журналисты "ТСН".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации следствия, ребенок пропал еще 2 июня, когда ушел из дома, однако мать обратилась в полицию только четыре дня спустя. Следов насилия на теле мальчика нет, причина его смерти станет известна после проведения экспертизы, не исключается и убийство.

Во время поисков кинологи обнаружили тело Ибрагима в заброшенном канализационном коллекторе, который находится в сотне метров от его дома. Несмотря на близость, полицейские заглянули туда в последнюю очередь. Как отметили источники, мать мальчика сообщила правоохранителям, что уже проверила коллектор и заброшенное здание неподалеку. В то же время, труп был спрятан под кучей мусора и найти его удалось только при помощи собак.

[ + – ] Кинолог, который нашел мальчика в Покрове Фото: Нацполиция

Как рассказала спикер региональной Нацполиции Анна Старчевская, у правоохранителей есть много вопросов к женщине.

"Мы обладаем информацией, что мать злоупотребляет алкогольными напитками — возможно это является причиной того, что она обратилась в полицию позже. Сейчас отрабатываем все версии", — заявила представитель МВД.

Как утверждают соседи, после допроса 33-летняя женщина не возвращалась домой, она нигде не работает и увлеклась алкогольными напитками. Товарищи часто приходят к ней в гости, и очень часто посиделки заканчиваются дракой и вызовом полиции.

Директор школы рассказала, что Ибрагим учился в обычном классе, несмотря на особые потребности: у него были проблемы с поведением и дикцией. В то же время, за последний учебный год с ним не было никаких инцидентов, мальчик старался учиться и всегда ходил на уроки.

Женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка в Ровенской области. По данным следствия, мать положила младенца в морозилку, из-за чего тот скончался.

В Киеве умер подросток, упавший с моста после гибели родителей коронавируса. 15-летний Денис Родиков ушел из дома под Фастовом и спрыгнул с большой высоты, медики госпитализировали пациента, однако не смогли спасти.

В Черкассах умер 14-летний подросток, который получил ранение в школьном тире. Девятиклассника обнаружили, лежащего в одиночестве с простреленной головой.