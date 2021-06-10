8-річного хлопчика скинули в колектор на Дніпропетровщині, поліція шукає вбивцю (відео)

Мати повідомила про зникнення сина тільки через 4 дні. Сусіди стверджують, що вона зловживала алкоголем і не з'являлася вдома після допиту.

Поліція розшукує вбивцю 8-річного Ібрагіма Огли, труп якого виявили всередині занедбаного колектора в Покровці Дніпропетровської області. Подробиці з'ясували журналісти "ТСН".

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За інформацією слідства, дитина зникла ще 2 червня, коли пішла з дому, проте мати звернулася в поліцію тільки чотири дні потому. Слідів насильства на тілі хлопчика немає, причина його смерті стане відомою після проведення експертизи, не виключається і вбивство.

Під час пошуків кінологи виявили тіло Ібрагіма в покинутому каналізаційному колекторі, який знаходиться за сотню метрів від його будинку. Незважаючи на близькість, поліцейські заглянули туди в останню чергу. Як зазначили джерела, мати хлопчика повідомила правоохоронцям, що вже перевірила колектор і занедбаний будинок неподалік. Проте, труп був захований під купою сміття і знайти його вдалося тільки за допомогою собак.

[ + – ] Кінолог, який знайшов хлопчика в Покрові Фото: Нацполіція

Як розповіла спікер регіональної Нацполіції Анна Старчевська, у правоохоронців є багато питань до жінки.

"Ми володіємо інформацією, що мати зловживає алкогольними напоями — можливо це є причиною того, що вона звернулася в поліцію пізніше. Зараз відпрацьовуємо всі версії", — заявила представник МВС.

Як стверджують сусіди, після допиту 33-річна жінка не поверталася додому, вона ніде не працює і захопилася алкогольними напоями. Товариші часто приходять до неї в гості, і дуже часто посиденьки закінчуються бійкою і викликом поліції.

Директор школи розповіла, що Ібрагім навчався у звичайному класі, незважаючи на особливі потреби: у нього були проблеми з поведінкою і дикцією. Водночас, за останній навчальний рік з ним не було ніяких інцидентів, хлопчик намагався вчитися і завжди ходив на уроки.

Жінку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини в Рівненській області. За даними слідства, мати поклала немовля в морозилку, через що те померло.

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