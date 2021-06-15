Развод в королевской семье Великобритании: 12-летний брак внука Елизаветы II распался

Прежде, чем принять решение о разводе, пара долгие месяцы пыталась найти выход из семейного кризиса.

Старший внук королевы, 43-летний Питер Филлипс и его 42-летняя жена Отэм наконец развелись через год после того, как объявили о своем расставании, сообщают британские СМИ.

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После того, как все вопросы с разводом были улажены, пара сделала официальное заявление:

"Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода были урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и постановлены сегодня Высоким судом. Хотя это печальный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят благополучие своих замечательных дочерей Саванны и Ислы на первое место".

По информации СМИ, развод внука станет еще одним испытанием для Елизаветы II, у которой сложились близкие отношения с его женой за 12 лет брака пары.

[ + – ] Питер и Отэм Филлипс были в браке 12 лет Фото: Скриншот из видео

"Отэм – фаворитка королевы, и я уверен, что Ее Величество тоже будет очень расстроена этим. Это последнее, что ей нужно после всех ее недавних неприятностей, и возникает ощущение, что королевская семья немного разваливается», – рассказал еще в прошлом году изданию Тhe Sun друг семьи.

О своем решении развестись чета Филлипс объявила в феврале прошлого года. Этому передовали долгие месяцы обсуждений и поиска путей выхода из кризиса, однако супруги пришли к тому, что единственный способ сохранить хорошие отношения и вырастить дочерей в мире и согласии – разойтись, оставшись друзьями.

После развода и Питер, и Отэм остались в Глостершире, где они прожили несколько лет. Правда, как только стало о намерениях пары развестись, Питер всерьез побаивался, что жена может увезти детей в Канаду, откуда она родом, насмотревшись на выходку принца Гарри и Меган Маркл, покинувших королевскую семью ради отъезда в США.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как стало известно, что Филипс, не имеющий королевского титула и не получающий денег налогоплательщиков как «неработающий» член королевской семьи, появился в телевизионной рекламной кампании молока Bright Dairies, показываемой только на Dragon TV в Китае.

По сюжету дворецкий приносит Питеру стакан молока.

"Это то, что я пью", – говорит он под слоганом: "Член британской королевской семьи Питер Филлипс".

[ + – ] Питер Филлипс в китайской рекламе молока Фото: Скриншот

Питера и Отэм, которые в основном остаются вне внимания СМИ, в последний раз видели вместе, когда они присоединились к королеве и принцу Чарльзу на ежегодном собрании Highland Games Gathering в Бремаре в сентябре 2019 года. Уже на Рождество они не были с королевской семьей на рождественской церковной службе в Сандрингеме, а в январе 2020-го Питер Филлипс был замечен без жены, когда прибыл в церковь в поместье Норфолк.

Питер Филлипс – единственный сын принцессы Анны, дочери Елизаветы II, и Марка Филлипса. После окончания Университета Эксетера по специальности "спортивные науки" Питер работал в Jaguar менеджером по корпоративному гостеприимству, а затем занял должность в инженерной команде Williams Grand Prix.

Со своей будущей женой Отэм Келли, канадкой, работавшей на тот момент моделью и начинающей актрисой, он познакомился в 2003 году на Гран-при "Формулы-1" в Монреале.

Пара связала себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 2008 году на службе, которую посетили высокопоставленные члены королевской семьи, включая королеву, принца Чарльза с женой Камиллой, принца Эндрю и принца Гарри.

[ + – ] Cвадьба Питера Филлипса и Отэм Келли 17 мая 2008 года Фото: The Royal Family

Молодожены столкнулись с пристальным вниманием общественности, когда их свадебные фотографии были проданы Hello! за гонорар в 500 000 фунтов стерлингов. Этот эпизод вызвал утверждения, что пара использовала свои королевские связи, чтобы заработать.

Дочери пары имеют двойное гражданство – британское и канадское.

Напомним, сводная сестра Меган Маркл предсказала, что брак принца Гарри не будет долгим и обречен на распад.