Розлучення в королівській родині Великобританії: 12-річний шлюб онука Єлизавети II розпався

Перш, ніж ухвалити рішення про розлучення, пара довгі місяці намагалася знайти вихід із сімейної кризи.

Старший онук королеви, 43-річний Пітер Філліпс і його 42-річна дружина Отем нарешті розлучилися через рік після того, як оголосили про своє розлучення, повідомляють британські ЗМІ.

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Після того, як всі питання з розлученням були улагоджені, пара зробила офіційну заяву:

"Містер Пітер Філліпс і місіс Отем Філліпс раді повідомити, що фінансові аспекти їхнього розлучення були врегульовані за допомогою угоди, умови якої були схвалені та постановлені сьогодні Високим судом. Хоча це сумний день для Пітера й Отем, вони як і раніше ставлять благополуччя своїх чудових доньок Саванни й Айли на перше місце".

За інформацією ЗМІ, розлучення онука стане ще одним випробуванням для Єлизавети II, в якої склалися близькі стосунки з його дружиною за 12 років шлюбу пари.

[ + – ] Пітер та Отем Філліпс були в шлюбі 12 років Фото: Скриншот из видео

"Отем — фаворитка королеви, і я впевнений, що Її Величність теж буде дуже засмучена цим. Це останнє, що їй потрібно після всіх її нещодавніх неприємностей, і виникає відчуття, що королівська сім'я трохи розвалюється", — розповів ще в минулому році виданню Тhe Sun друг сім'ї.

Про своє рішення розлучитися подружжя Філліпс оголосили в лютому минулого року. Цьому передували довгі місяці обговорень і пошуку шляхів виходу з кризи, проте подружжя вирішило, що єдиний спосіб зберегти хороші стосунки і виростити дочок у мирі та злагоді — розійтися, залишившись друзями.

Після розлучення і Пітер, й Отем залишилися в Глостерширі, де вони прожили кілька років. Щоправда, щойно стало про наміри пари розлучитися, Пітер всерйоз побоювався, що дружина може відвезти дітей в Канаду, звідки вона родом, надивившись на витівку принца Гаррі та Меган Маркл, які залишили королівську сім'ю заради від'їзду в США.

Ця новина з'явилася через кілька тижнів після того, як стало відомо, що Філліпс, який не має королівського титулу й не отримує грошей платників податків як член королівської сім'ї, який "не працює", з'явився в телевізійній рекламній кампанії молока Bright Dairies, що показується тільки на Dragon TV у Китаї.

За сюжетом дворецький приносить Пітеру стакан молока.

"Це те, що я п'ю", — говорить він під слоганом: "Член британської королівської сім'ї Пітер Філліпс".

[ + – ] Пітер Філліпс у китайській рекламі молока Фото: Скриншот

Пітера й Отем, які здебільшого залишаються поза увагою ЗМІ, востаннє бачили разом, коли вони приєдналися до королеви та принца Чарльза на щорічних зборах Highland Games Gathering у Бремарі у вересні 2019 року. Вже на Різдво вони не були з королівською родиною на різдвяній церковній службі в Сандрінгемі, а в січні 2020-го Пітер Філліпс був помічений без дружини, коли прибув до церкви в маєтку Норфолк.

Пітер Філліпс — єдиний син принцеси Анни, дочки Єлизавети II, і Марка Філліпса. Після закінчення Університету Ексетера за фахом "спортивні науки" Пітер працював у Jaguar менеджером із корпоративної гостинності, а потім обійняв посаду в інженерній команді Williams Grand Prix.

Зі своєю майбутньою дружиною Отем Келлі, канадкою, яка працювала на той момент моделлю та акторкою, він познайомився в 2003 році на Гран-прі "Формули-1" у Монреалі.

Пара зв'язала себе узами шлюбу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в 2008 році на службі, яку відвідали високопоставлені члени королівської сім'ї, враховуючи королеву, принца Чарльза з дружиною Каміллою, принца Ендрю і принца Гаррі.

[ + – ] Весілля Пітера Філліпса й Отем Келлі 17 травня 2008 року Фото: The Royal Family

Молодята зіткнулися з пильною увагою громадськості, коли їхні весільні фотографії були продані Hello! за гонорар 500 000 фунтів стерлінгів. Цей епізод викликав твердження, що пара використовувала свої королівські зв'язки, щоб заробити.

Дочки пари мають подвійне громадянство — британське та канадське.

Нагадаємо, зведена сестра Меган Маркл передбачила, що шлюб принца Гаррі не буде довгим і приречений на розпад.