В ЮАР не могут найти мать и ее 10 детей, о рождении которых сообщили недавно мировые СМИ

Новоиспеченный многодетный отец до сих пор не видел новорожденных, а с женой последний раз лично общался 7 июня.

Тебохо Цотеци из ЮАР, чья жена Госиаме Тамара Ситхоле якобы родила 10 детей, обратился к общественности с просьбой пока что прекратить жертвовать деньги в помощь его семье, пишет Pretoria News.

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"Я ценю финансовую поддержку, которую мы получаем от представителей общественности, но я также хотел бы призвать прекратить вносить денежные вклады на наши счета до тех пор, пока общественность не увидит детей", – подчеркнул он.

По словам мужчины, он и сам еще не видел новорожденных. Более того, СМИ не могут найти больницу, в которой рожала женщина. Так, Sunday Times сообщает, что в Mediclinic Medforum в Претории, где, как утверждается, 37-летняя Ситхоле сказала своему мужу, что родила детей после полуночи 8 июня, заявили, что у них такой роженицы не было.

"8 июня 2021 года в 00:02 я получил сообщение в WhatsApp от моей жены Госиаме Тамары Ситхоле, в котором говорилось, что она родила 10 детей. В 00:30 она сообщила мне, что они в больнице Medforum. Затем она сообщила мне, что физические посещения в больнице запрещены. Впоследствии я настоял на том, чтобы как отец я приехал в больницу, чтобы увидеть наших новорожденных детей", – рассказывал Тебохо.

[ + – ] О рождении 10-ых детей жена сообщила мужу в мессенджере Фото: Скриншот

"Мы можем подтвердить, что ни одно из наших учреждений не участвовало в акушерском уходе за этим пациентом и детьми", – в свою очередь заявила пресс-секретарь клиники Тертиа Крюгер.

Также сообщалось, что, по словам мужа Ситхоле, она была переведена в академическую больницу Стива Бико, однако органы здравоохранения Гаутенга и провинциальные власти не смогли отследить ее ни в одном из своих государственных или частных медучреждений.

Генеральный директор больницы доктор Матабо Матебула сообщил Radio 702, что Ситхоле прибыла к ним и сказала, что она родила 10 детей, однако сейчас ее в учреждении нет:

"Пока мы говорим, ее нет в больнице. Мы не знаем предысторию. В субботу, 12 июня, днем ​​она появилась в сопровождении службы безопасности и сказала, что хочет пойти в неонатальное стационарное отделение, потому что она хочет увидеть своих детей. Она заявила, что родила в Луи Пастера, и они сказали ей, что переведут младенцев в больницу Стива Бико".

[ + – ] Фотография Госиаме Ситхоле, недавно отправленная Тебохо Цотеци

Напомним, Тебохо Цотеци утверждает, что его жена родила семь мальчиков и три девочки на 30-ой неделе беременности. С тех пор ряд родственников настаивают на том, что роды были настоящими, хотя местные власти заявляют, что у них нет записей о родах в какой-либо больнице в штате Гуатенг, где находится Претория.

Ни один врач еще не явился, чтобы проверить роды, и не было опубликовано никаких фотографий младенцев – якобы по культурным и религиозным причинам.

Если подтвердится, что роды настоящие, это станет мировым рекордом, причем всего через месяц после того, как малийская женщина Халима Сиссе родила девять детей в Марокко.