У ПАР не можуть знайти матір та її 10 дітей, про народження яких повідомили нещодавно світові ЗМІ

Новоспечений багатодітний батько досі не бачив новонароджених, а з дружиною востаннє особисто спілкувався 7 червня.

Тебохо Цотеці з ПАР, чия дружина Госіаме Тамара Сітхоле нібито народила 10 дітей, звернувся до громадськості з проханням поки що припинити жертвувати гроші на допомогу його родині, пише Pretoria News.

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"Я ціную фінансову підтримку, яку ми отримуємо від представників громадськості, але я також хотів би закликати припинити вносити грошові вклади на наші рахунки до тих пір, поки громадськість не побачить дітей", — підкреслив він.

За словами чоловіка, він і сам ще не бачив новонароджених. Більше того, ЗМІ не можуть знайти лікарню, у якій народжувала жінка. Так, Sunday Times повідомляє, що в Mediclinic Medforum у Преторії, де, як стверджується, 37-річна Сітхоле сказала своєму чоловікові, що народила дітей після півночі 8 червня, заявили, що в них такої породіллі не було.

"8 червня 2021 року о 00:02 я отримав повідомлення у WhatsApp від моєї дружини Госіаме Тамари Сітхоле, у якому говорилося, що вона народила 10 дітей. О 00:30 вона повідомила мені, що вони в лікарні Medforum. Потім вона повідомила мені, що фізичні відвідування в лікарні заборонені. Згодом я наполіг на тому, щоб я як батько приїхав у лікарню, аби побачити наших новонароджених дітей", — розповідав Тебохо.

[ + – ] Про народження 10-ьох дітей дружина повідомила чоловіку в месенджері Фото: Скриншот

"Ми можемо підтвердити, що жодна з наших установ не брала участі в акушерському догляді за цим пацієнтом і дітьми", — у свою чергу заявила прессекретарка клініки Тертіа Крюгер.

Також повідомлялося, що, за словами чоловіка Сітхоле, вона була переведена в академічну лікарню Стіва Біко, однак, органи охорони здоров'я Гаутенгу і провінційна влада не змогли відстежити її ні в одній зі своїх державних чи приватних медустанов.

Генеральний директор лікарні доктор Матабо Матебула повідомив Radio 702, що Сітхоле прибула до них і сказала, що вона народила 10 дітей, однак, наразі її в установі немає:

"Поки ми говоримо, її немає в лікарні. Ми не знаємо передісторію. У суботу, 12 червня, вдень вона з'явилася в супроводі служби безпеки і сказала, що хоче піти до неонатального стаціонарного відділення, тому що вона хоче побачити своїх дітей. Вона заявила, що народила в Луї Пастера, і вони сказали їй, що переведуть немовлят у лікарню Стіва Біко".

[ + – ] Фотографія Госіаме Сітхоле, нещодавно відправлена Тебохо Цотеці

Нагадаємо, Тебохо Цотеці стверджує, що його дружина народила сімох хлопчиків і три дівчинки на 30-му тижні вагітності. З тих пір ряд родичів наполягають на тому, що пологи були справжніми, хоча місцева влада заявляє, що в них немає записів про пологи в будь-якій лікарні в штаті Гуатенг, де розташована Преторія.

Жоден лікар ще не з'явився, щоб перевірити пологи, і не було опубліковано жодних фотографій немовлят — нібито з культурних і релігійних причин.

Якщо підтвердиться, що пологи справжні, це стане світовим рекордом, причому всього через місяць після того, як малійська жінка Халіма Сіссе народила дев'ять дітей у Марокко.