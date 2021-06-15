"Комфорт, но не разгильдяйство": Saint Laurent представил коллекцию Pre-Fall 2021 (фото)

Дизайнер Энтони Вакарелло переосмыслил классику, добавив к культовым вещам модного дома современный флер.

Модный дом Saint Laurent представил коллекцию осенней женской одежды Pre-Fall 2021, которая уходит в 60-80ые года прошлого века, однако незаметные детали делают ее актуальной и современной, сообщает Vogue.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Лукбук коллекции был сделан во внутреннем дворе внушительной штаб-квартиры YSL на улице Rue de l’Université на левом берегу Парижа. В ней представлены как классические вещи, буквально пропитанные духом модного дома вещи, как например, великолепно сшитый пиджак в клетку, в стиле YSL 80-х или винтажный жилет, так и современные тенденции в виде коротких пальто с поясом, кожаных серых или черных шорт, а также гибрида брюк и ботинок из денима.

Акцент Энтони Вакарелло делает на длинные и стройные ноги, подчеркивая их с помощью пышного верха – рубашек с бантами и меховых жилетов, заправленных в костюмные брюки или джинсы-сапоги. Кстати, высокие сапоги из черной лакированной кожи, ставшие ярким акцентом преосенней коллекции, отсылают модников в 1690-ые года, когда аналогичную обувь для Сен-Лорана изготовил Роджер Вивье.

"Мы стремимся к структуре, но не к свободе; комфорт, но не разгильдяйство; переодеваемся, но не так, как будто мы оказались в ловушке существования, которое не признает прошедшего года — плюс, который мы все пережили. В этой коллекции Вакарелло показывает, как мы можем жить между ними", – характеризуют новую работу Вакарелло обозреватели журнала.

Напомним, биомимикрический модный лейбл Auroboros представил свой первый цифровой показ одежды на Лондонской неделе моды в рамках программы DiscoveryLab в партнерстве с Институтом цифровой моды. Цифровые наряды – удовольствие не из дешевых. На сайте бренда цены колеблются от 180 до 1000 фунтов стерлингов за вещь.