"Комфорт, але не нехлюйство": Saint Laurent представив колекцію Pre-Fall 2021 (фото)

Дизайнер Ентоні Вакарелло переосмислив класику, додавши до культових речей модного будинку сучасний флер.

Модний будинок Saint Laurent представив колекцію осіннього жіночого одягу Pre-Fall 2021, який йде в 60-80-ті роки минулого століття, проте непомітні деталі роблять його актуальним і сучасним, повідомляє Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Лукбук колекції був зроблений у внутрішньому дворі значної штаб-квартири YSL на вулиці Rue de l'Université на лівому березі Парижа. У ній представлені як класичні речі, буквально просочені духом модного будинку речі, як наприклад, чудово зшитий піджак у клітку, в стилі YSL 80-х або вінтажний жилет, так і сучасні тенденції у вигляді коротких пальто з поясом, шкіряних сірих або чорних шортів, а також гібрида брюк і черевиків із деніму.

Акцент Ентоні Вакарелло робить на довгі та стрункі ноги, підкреслюючи їх за допомогою пишного верху — сорочок із бантами і хутряних жилетів, заправлених у костюмні брюки або джинси-чоботи. До речі, високі чоботи з чорної лакованої шкіри, що стали яскравим акцентом преосінньої колекції, відправляють модників у 1690-ті роки, коли аналогічне взуття для Сен-Лорана виготовив Роджер Вівʼє.

"Ми прагнемо до структури, але не до свободи; комфорт, але не нехлюйство; перевдягаємося, але не так, як ніби ми опинилися в пастці існування, яке не визнає минулого року — плюс, який ми всі пережили. У цій колекції Вакарелло показує, як ми можемо жити між ними", — характеризують нову роботу Вакарелло оглядачі журналу.

Нагадаємо, біомімікричний модний лейбл Auroboros представив свій перший цифровий показ одягу на Лондонському тижні моди в рамках програми DiscoveryLab у партнерстві з Інститутом цифрової моди. Цифрові наряди — задоволення не з дешевих. На сайті бренду ціни коливаються від 180 до 1 000 фунтів стерлінгів за річ.