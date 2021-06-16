Шведская принцесса Мадлен показала трогательное фото единственного сына

Мальчику исполнилось шесть лет, и он является средним ребенком в семье шведской принцессы и ее супруга, американского финансиста британского происхождения.

Принцесса Мадлен из Швеции поделилась фотографией своего единственного сына, принца Николаса, в честь его шестого дня рождения. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала фото ребенка, который сидит, склонив голову на руль чего-то, похожего на тележку для гольфа, а позади него виднеется пляж.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"С Днем рождения, дорогой Николас! Мы любим тебя до Луны и обратно. Продолжай!",– говорится в подписи к фото.

Принц Николас, герцог Ангерманландский, родился в Стокгольме 15 июня 2015 года, через несколько дней после того, как его дядя принц Карл Филип связал себя узами брака с Софией Хеллквист.

В преддверии свадьбы поступали сообщения о том, что принцесса Мадлен может пропустить свадьбу брата из-за поздней стадии беременности, но она с мужем все же присутствовала на церемонии со своей старшей дочерью. В интервью шведскому журналу Mama в 2019 году Мадлен призналась, что на самом деле у нее были схватки во время свадьбы, а двумя днями позже родился ее сын, принц Николас.

Принцесса Мадлен – младший ребенок короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она и ее муж, американский финансист британского происхождения Кристофер ОʼНил, переехали с семьей во Флориду в 2018 году. Кроме Николаса, у них подрастают 7-летняя принцесса Леонора и 3-летняя принцесса Адриенна.

В 2019 году король внес некоторые изменения в порядок престолонаследования, объявив, что дети принца Карла Филиппа и его жены принцессы Софии, а также дети принцессы Мадлен и Кристофера больше не будут членами королевского дома. Это значит, что сыновья Карла Филиппа, принц Александр, принц Габриэль и принц Джулиан, а также дети принцессы Мадлен утратили свой титул Королевского Высочества.

Мадлен вышла замуж в июне 2013 года. На свадьбу были приглашены около 500 гостей, в том числе представители королевских семей многих стран мира. Принцесса встретила своего будущего супруга после того, как в 2010 году рассталась с изменившим ей женихом.

Уже в сентябре этого же года пара объявила о том, что ожидает рождения первенца.