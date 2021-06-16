Шведська принцеса Мадлен показала зворушливе фото єдиного сина

Хлопчикові виповнилося шість років, і він є середньою дитиною в сім'ї шведської принцеси і її чоловіка, американського фінансиста британського походження.

Принцеса Мадлен зі Швеції поділилася фотографією свого єдиного сина, принца Ніколаса, на честь його шостого дня народження. На своїй офіційній сторінці в Instagram вона опублікувала фото сина, який сидить, схиливши голову на кермо чогось, схожого на візок для гольфу, а позаду нього видніється пляж.

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"З Днем народження, дорогий Ніколасе! Ми любимо тебе до Місяця і назад. Продовжуй!", — йдеться в підписі до фото.

Принц Ніколас, герцог Ангерманландський, народився в Стокгольмі 15 червня 2015 року, через кілька днів після того, як його дядько принц Карл Філіп повʼязав себе шлюбом із Софією Хеллквіст.

Напередодні весілля надходили повідомлення про те, що принцеса Мадлен може пропустити весілля брата через пізню стадію вагітності, але вона з чоловіком усе ж була присутня на церемонії зі своєю старшою дочкою. В інтервʼю шведському журналу Mama у 2019 році Мадлен зізналася, що насправді в неї були сутички під час весілля, а двома днями пізніше народився її син, принц Ніколас.

Принцеса Мадлен — наймолодша дитина короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії. Вона та її чоловік, американський фінансист британського походження Крістофер ОʼНіл, переїхали із сімʼєю до Флориди у 2018 році. Крім Ніколаса, у них підростають 7-річна принцеса Леонора і 3-річна принцеса Адрієнн.

У 2019 король вніс деякі зміни в порядок престолонаслідування, оголосивши, що діти принца Карла Філіпа і його дружини принцеси Софії, а також діти принцеси Мадлен і Крістофера більше не будуть членами королівського дому. Це означає, що сини Карла Філіпа, принц Олександр, принц Габріель і принц Джуліан, а також діти принцеси Мадлен втратили свій титул Королівської Високості.

Мадлен вийшла заміж у червні 2013 року. На весілля були запрошені близько 500 гостей, у тому числі представники королівських сімей багатьох країн світу. Принцеса зустріла свого майбутнього чоловіка після того, як у 2010 році розлучилася нареченим, який її зрадив.

Уже у вересні цього ж року пара оголосила про те, що очікує народження первістка.