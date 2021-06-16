И сытый, и защищенный. Японцы придумали съедобную маску от коронавируса (видео)

Маска была протестирована в Исследовательском институте Unitika Garmentec и получила позитивные оценки экспертов. Однако в массовое производство это средство индивидуальной защиты пускать не планируют.

Во время пандемии коронавируса производители масок по всему миру, помимо обычных индивидуальных средств защиты от инфекции, предлагали всевозможные изделия, поднимающие настроение: с оригинальными рисунками, например, с улыбкой или имитирующие нижнюю половину лица человека, необычных форм и цветов, однако ни один из них не додумался создать съедобную маску, пишет Sora News24.

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Это оплошность решили исправить в Японии, где в экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo придумали маски из дынного хлеба, выпекаемого в Melon de Melon, популярной сети магазинов дынь, расположенных в Токио, филиалы которой разбросаны по всей стране.

Маска представляет собой лепешку выпуклой формы, которая крепится к лицу с помощью завязок, как любая обычная маска.

Хотя ношение маски, сделанной из дынного хлеба, может показаться шуткой, она на самом деле была должным образом протестирована на характеристики продукта в Исследовательском институте Unitika Garmentec, где проверяют качество ИСЗ.

Согласно результатам теста, маска из хлеба обеспечивает такой же или даже лучший уровень защиты, чем обычные маски, и ее действительно можно использовать как серьезное прикрытие для лица, несмотря на комичный вид.

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На данный момент, однако, компания нацелена лишь на то, чтобы выпускать продукт как "самую счастливую маску в мире, чтобы исполнить мечты любителей хлеба". Ее массовое производство в промышленных масштабах не планируется.

Съедобные маски поступили в продажу с 10 июня. Их реализовывают исключительно через Интернет с доставкой по Японии в упаковках по пять штук за 1800 иен (16,44 доллара США).

Ранее исследователи выявили ряд химических соединений, которые при постоянном контакте маски с лицом человека способны вызвать определенные последствия. Кроме сыпи, они вызывали слезы, жжение в глазах, носу и горле, кашель, хрипы и тошноту.