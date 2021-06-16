Украинский Прованс: возле Львова откроется крупнейшее в стране поле лаванды

Открытие приурочено к началу сезона цветения лаванды, который продлиться месяц. Дальше туристов будут радовать яркие краски гортензий.

19 июня в селе Стрелки Бибрской громады на Львовщине для туристов откроется новая туристическая локация – плантация цветов "Казкові поля", где, среди прочего, будет и одно из крупнейших лавандовых полей в Украине, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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Поля расположены на территории известного и одного из самых больших питомников Украины "Клуб растений" в 25 км от Львова по дороге в Свиржский замок. Последний находится всего в 8 км от плантации. В 3 км от полей расположен Первый парк современной скульптуры в Украине "PARK3020", в 4 км – центр общины, город Бобрка с древним костелом, ратушей и историческим зданием общества "Сокол". Такое расположение, по мнению ЛОДА – идеально для привлечения еще большего количества туристов, которые одним махом смогут увидеть много красоты в относительно небольшом радиусе.

"До карантина я много путешествовал по странам Европы и Азии, где видел частные парки и поля с тюльпанами и лавандой. Был, в частности, в Нидерландах и Франции, где общался с коллегами, которые также выращивают декоративные растения и создают парки. У меня давно было такое же желание — создать парк, куда могли бы приходить люди и наслаждаться растениями", – рассказал журналистам создатель "Казкових полів", директор "Клуба растений" Назарий Зинка.

Общая площадь полей – 17 гектаров, из которых гектар занимает лаванда, два гектара – цветущие растения, а все остальное – декоративные и цветущие растения (розы, спиреи, гортензии и др). Сейчас здесь цветут вейгелы, а уже в середине июля распустятся гортензии, поле с которыми также является самым большим в Украине. Что же касается даты открытия, то она выбрана не случайно и приурочена к началу цветения лаванды.

На территории есть кафе, детская площадка и магазин, где можно приобрести продукты, сувениры и товары для сада. Также здесь доступны экскурсии в питомник декоративных растений, можно будет проводить концерты, праздники и корпоративы под открытым небом.

"Казкові поля" будут открыты для посетителей с 10 до 19 часов, а стоимость билетов составит от 30 грн (для детей и льготников) до 50 грн.

"Это очень социальный проект, поэтому цены — демократичные. Мы вложили в создание полей несколько миллионов и установили символическую плату за вход, чтобы иметь возможность полноценно за ними ухаживать", – объяснил директор "Клуба растений".

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