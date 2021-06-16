Український Прованс: біля Львова відкриється найбільше в країні поле лаванди

Відкриття приурочене до початку сезону цвітіння лаванди, який триватиме місяць. Далі туристів будуть радувати яскраві кольори гортензій.

19 червня в селі Стрілки Бібрської громади на Львівщині для туристів відкриється нова туристична локація — плантація квітів "Казкові поля", де, серед іншого, будейі одне з найбільших лавандових полів в Україні, повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

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Поля розташовані на території відомого й одного з найбільших розплідників України "Клуб рослин" за 25 км від Львова по дорозі в Свірзький замок. Останній розташований усього за 8 км від плантації. За 3 км від полів розташований Перший парк сучасної скульптури в Україні "PARK3020", за 4 км — центр громади, місто Бібрка з древнім костьолом, ратушею й історичною будівлею товариства "Сокіл". Таке розташування, на думку ЛОДА — ідеальне для залучення ще більшої кількості туристів, які одним махом зможуть побачити багато краси у відносно невеликому радіусі.

"До карантину я багато подорожував по країнах Європи й Азії, де бачив приватні парки і поля з тюльпанами і лавандою. Був, зокрема, у Нідерландах і Франції, де спілкувався з колегами, які також вирощують декоративні рослини і створюють парки. У мене давно було таке ж бажання — створити парк, куди могли б приходити люди і насолоджуватися рослинами", — розповів журналістам творець "Казкових полів", директор "Клубу рослин" Назарій Зінько.

Загальна площа полів — 17 гектарів, з яких гектар займає лаванда, два гектари — квітучі рослини, а все інше — декоративні і квітучі рослини (троянди, спіреї, гортензії тощо). Зараз тут цвітуть вейгели, а вже в середині липня розпустяться гортензії, поле з якими також є найбільшим в Україні. Що ж стосується дати відкриття, то вона обрана не випадково і приурочена до початку цвітіння лаванди.

На території є кафе, дитячий майданчик і магазин, де можна придбати продукти, сувеніри та товари для саду. Також тут доступні екскурсії в розплідник декоративних рослин, можна буде проводити концерти, свята і корпоративи просто неба.

"Казкові поля" будуть відкриті для відвідувачів з 10 до 19 годин, а вартість квитків становитиме від 30 грн (для дітей і пільговиків) до 50 грн.

"Це дуже соціальний проект, тому ціни — демократичні. Ми вклали в створення полів кілька мільйонів і встановили символічну плату за вхід, щоб мати можливість повноцінно за ними доглядати", — пояснив директор "Клубу рослин".

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