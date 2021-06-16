Парад шляпок 2021. Британские аристократки на Royal Ascot (фото, видео)
Дамы будут менять головные уборы на протяжении всех пяти дней турнира.
Самый известный конный турнир Великобритании, королевские скачки Royal Ascot, стартовал в Аскоте (графство Беркшир), собрав членов королевской семьи и аристократов со всего мира. Правда, если традиционно сюда приезжали около 50 тысяч человек, то пандемия внесла свои коррективы, и количество гостей организаторы ограничили до 12 тысяч.
Монаршее семейство в день открытия турнира было представлено довольно широким кругом. Кроме принца Чарльза и его супруги Камиллы, прибыли внучка королевы Зара Тиндалл с мужем Майком, дочь королевы принцесса Анна, граф и графиня Уэссекские. Сама Елизавета II впервые второй раз за 69 лет не появилась в первый день скачек из-за риска подхватить коронавирус, однако ожидается, что она все же посетит Аскот, поскольку является большой поклонницей скачек, в которых участвует и ее лошадь. Кроме того, гости надеются, что приедут и герцоги Кэмбриджские, поскольку всем интересно, какой шляпкой удивит присутствующих Кейт Миддлтон.
Турнир знаменит не только соревнованиями, но и парадом головных уборов. Дресс-код мероприятия предполагает фраки и цилиндры для мужчин и строгие платья для дам. Каждый день гостьи должны обновлять головные уборы, причем тулья шляпки должна быть не меньше 10 см в диаметре. Не допускается замена шляпки ободком, имитирующим ее, или крупными украшениями для волос. В один из дней скачек, которые продолжаются пять дней, выбирают самую оригинальную шляпку.
В дизайне последних женщины не знают границ, желая заткнуть за пояс соперниц. Именно поэтому в дни турнира фотографы "пасутся" среди гостей в надежде "поймать" самые невероятные изделия шляпных дел мастеров, поскольку иногда у представительниц высшего общества целые шедевры. Особенно успешный день в этом плане – четверг (Ladies Day), когда дамам разрешается надевать самые невообразимые уборы.
Ранее мы писали о том, что в Кенсингтонском дворце открылась выставка самых известных королевских нарядов, среди которых особое место занимает свадебное платье принцессы Дианы.