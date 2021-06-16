Дами з вищого британського суспільства вигуляли неймовірні капелюшки на Royal Ascot (фото, відео)

Дами будуть міняти головні убори протягом усіх п'яти днів турніру.

Найвідоміший кінний турнір Великобританії, королівські скачки Royal Ascot, стартував в Аскоті (графство Беркшир), зібравши членів королівської сімʼї і аристократів з усього світу. Правда, якщо традиційно сюди приїжджали близько 50 тисяч осіб, то пандемія внесла свої корективи, і кількість гостей організатори обмежили до 12 тисяч.

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Монарше сімейство в день відкриття турніру було представлено досить широким колом. Крім принца Чарльза і його дружини Камілли, прибули внучка королеви Зара Тіндалл з чоловіком Майком, дочка королеви принцеса Анна, граф і графиня Уессекська. Сама Єлизавета II вдруге за 69 років не зʼявилася в перший день перегонів через ризик підхопити коронавірус, проте очікується, що вона все ж відвідає Аскот, оскільки є великою прихильницею скачок, у яких бере участь і її кінь. Крім того, гості сподіваються, що приїдуть і герцоги Кембриджські, оскільки всім цікаво, яким капелюшком здивує присутніх Кейт Міддлтон.

[ + – ] Дружина молодшого сина королеви Єлизавети II принца Едварда Софі, графиня Уессекська

[ + – ] Принц Чарльз з дружиною Каміллою в перший день перегонів

Турнір знаменитий не тільки змаганнями, а й парадом головних уборів. Дрескод заходу передбачає фраки і циліндри для чоловіків і строгі сукні для дам. Кожен день гості повинні оновлювати головні убори, причому тулія капелюшків повинна бути понад 10 см у діаметрі. Не допускається заміна капелюшків обідком, що імітує її, або великими прикрасами для волосся. В один із днів скачок, які тривають пʼять днів, вибирають найоригінальніший капелюшок.

У дизайні капелюшків жінки не знають кордонів, бажаючи заткнути за пояс суперниць. Саме тому в дні турніру фотографи "пасуться" серед гостей у надії "зловити" найнеймовірніші вироби капелюшних справ майстрів, оскільки іноді в представниць вищого світу цілі шедеври. Особливо успішний день у цьому плані — четвер (Ladies Day), коли жінкам дозволяється надягати найнеймовірніші убори.

Раніше ми писали про те, що в Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка найвідоміших королівських нарядів, серед яких особливе місце займає весільне плаття принцеси Діани.