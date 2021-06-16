Американской "Рапунцель" родом из Украины предложили $500 тыс за право обрить ей волосы

Немецкий бизнесмен хотел постричь Катерину за $25 000, однако когда она отказалась, предложил в 20 раз больше, но уже за право обрить ее налысо.

Катерина Демерс из Манчестера (штат Нью-Гэмпшир, США) за 10 лет отрастила волосы, длина которых составляет 125 см, и стала живым воплощением сказочной Рапунцель, пишет Daily Mail.

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В детстве Катерину, которая родом из Украины, часто принимали за мальчика из-за короткой стрижки. Но зато теперь она может похвастаться завидной длиной, которая всегда привлекает внимание прохожих.

Последние 10 лет она подстригает волосы раз в полгода всего на несколько сантиметров, чтобы оздоровить кончики. Красоту и блеск волосам обеспечивает мытье шампунем два раза в неделю. Водные процедуры и сушка такой "гривы" занимают у девушки два часа. Кроме того, ежедневно она использует несмываемый кондиционер, чтобы ее волосы выглядели гладкими и сияли.

Благодаря своим волосам Катерина всегда находится в центре внимания, а знакомые и случайные люди хвалят ее локоны, называя ее настоящей "Рапунцель". В Instagram на нее подписаны свыше 99 тысяч человек, которые с удовольствием рассматривают красивые фотографии украинки.

По словам девушки, ее засыпают сообщениями мужчины, а иногда и женщины, которые предлагают ей деньги за расчесывание и прикосновение к ее волосам. А один немецкий бизнесмен даже предложил девушке 17 755 фунтов стерлингов ($25 000) за то, что она позволит ему срезать ее волосы, однако та отказалась. Тогда он повысил цену до 355 181 фунта стерлингов ($500 000 долларов) за то, что она позволит ему обрить ее налысо. Катерина от такого предложения вежливо отказалась.

Такие роскошные волосы, говорит их хозяйка, дело хлопотное и дорогое:

"Как и растению, здоровой шевелюре нужны любовь и музыка, чтобы расти. Чтобы ухаживать за волосами, я хорошо питаюсь, занимаюсь спортом и ухаживаю за ними, используя лучшие продукты индустрии ухода за волосами. Я не подвергаю его воздействию нагревательных инструментов, расчесываю его осторожно и терпеливо, иногда часами, и я ношу его в основном в виде пучка или кос", – рассказывает Катерина, подчеркнув, что такая прическа помогает немного унять любопытство беспардонных зевак, желающих потрогать ее волосы, которые раздражают своей бестактностью.

Девушка добавила, что ей нравится, как волосы согревают голову.

"Мне нравится их гладкость, блеск, запах, мне нравится делать различные прически, мне нравится снимать видео и быть в восторге от результата, мне очень нравятся мои естественные блики – ни один колорист не может сделать их такими красивыми. Кроме того, мне нравится иметь возможность одеваться как длинноволосые персонажи и не использовать парики", – отметила она.

Катерина добавила, что когда видит другую женщину с красивыми волосами, то спрашивает у нее, как та ухаживает за ними.

Девушка может похвастаться не только роскошными волосами, но и своим умом. Помимо русского и украинского языков, она владеет английским, французским и немецким. С 2004 по 2010 год Катерина получила дипломы факультета математики и информатики в прикладной математике Восточно-Украинского национального университета и факультета филологии перевода римского и немецкого языков, а в 2013 году – степень магистра кафедры электротехнических систем в электрических машинах и аппаратах.

Она имеет опыт инвестора в недвижимость и менеджера как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. У нее также есть опыт работы в сфере информационных технологий и переводов.

В свободное время девушка любит кататься на лыжах, заниматься йогой, поднимать тяжести, путешествовать, готовить.

Ранее мы рассказывали о 8-летнем мальчике, который два года отращивал волосы, чтобы потом пожертвовать их на парики детям, облысевшим после химиотерапии. На такой шаг он решился после того, как у его сестры обнаружили онкологическое заболевание.