Американській "Рапунцель" родом з України запропонували $500 тис за право поголити їй волосся

Німецький бізнесмен хотів обстригти Катерину за $25 000, проте коли вона відмовилася, запропонував у 20 разів більше, але вже за право поголити її налисо.

Катерина Демерс із Манчестера (штат Нью-Гемпшир, США) за 10 років відростила волосся, довжина яких становить 125 см, і стала живим втіленням казкової Рапунцель, пише Daily Mail.

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У дитинстві Катерину, яка родом з України, часто сприймали за хлопчика через коротку стрижку. Але зате тепер вона може похвалитися завидною довжиною, яка завжди привертає увагу перехожих.

Останні 10 років вона підстригає волосся раз на півроку лише на кілька сантиметрів, щоб оздоровити кінчики. Красу та блиск волоссю забезпечує миття шампунем двічі на тиждень. Водні процедури і сушка такої "гриви" займають у дівчини дві години. Крім того, щодня вона використовує незмивний кондиціонер, щоб її волосся виглядало гладким і сяяло.

Завдяки своєму волоссю Катерина завжди знаходиться в центрі уваги, а знайомі та випадкові люди хвалять її локони, називаючи її справжньою "Рапунцель". В Instagram на неї підписані понад 99 тисяч осіб, які із задоволенням розглядають красиві фотографії українки.

За словами дівчини, її засипають повідомленнями чоловіки, а іноді й жінки, які пропонують їй гроші за розчісування і дотик до її волосся. А один німецький бізнесмен навіть запропонував дівчині 17 755 фунтів стерлінгів ($25 000) за те, що вона дозволить йому зрізати її волосся, однак та відмовилася. Тоді він підвищив ціну до 355 181 фунтів стерлінгів ($500 000 доларів) за те, що вона дозволить йому поголити її налисо. Катерина від такої пропозиції ввічливо відмовилася.

Таке розкішне волосся, каже їхня господиня, справа клопітка й дорога:

"Як і рослині, здоровій шевелюрі потрібні любов і музика, щоб рости. Щоб доглядати за волоссям, я добре харчуюся, займаюся спортом і доглядаю за ними, використовуючи кращі продукти індустрії догляду за волоссям. Я не піддаю їх впливу нагрівальних інструментів, розчісую їх обережно й терпляче, іноді годинами, і я ношу їх здебільшого у вигляді пучка або кіс", — розповідає Катерина, підкресливши, що така зачіска допомагає трохи вгамувати цікавість безпардонних роззяв, охочих торкнутися її волосся, які дратують своєю безтактністю.

Дівчина додала, що їй подобається, як волосся зігріває голову.

"Мені подобається їх гладкість, блиск, запах, мені подобається робити різні зачіски, мені подобається знімати відео і бути в захваті від результату, мені дуже подобаються мої природні відблиски — жоден колорист не може зробити їх такими красивими. Крім того, мені подобається мати можливість одягатися як довговолосі персонажі та не використовувати перуки", — зазначила вона.

Катерина додала, що коли бачить іншу жінку з красивими волоссям, то питає у неї, як та доглядає за ними.

Дівчина може похвалитися не тільки розкішним волоссям, але й своїм розумом. Крім російської та української мов, вона володіє англійською, французькою та німецькою. З 2004 по 2010 рік Катерина отримала дипломи факультету математики й інформатики в прикладній математиці Східно-Українського національного університету та факультету філології перекладу римської та німецької мов, а в 2013 році — ступінь магістра кафедри електротехнічних систем в електричних машинах та апаратах.

Вона має досвід інвестора в нерухомість і менеджера як у Сполучених Штатах, так і за кордоном. У неї також є досвід роботи в сфері інформаційних технологій і перекладів.

У вільний час дівчина любить кататися на лижах, займатися йогою, піднімати тяжкості, подорожувати, готувати.

Раніше ми розповідали про 8-річного хлопчика, який два роки відрощував волосся, щоб потім пожертвувати їх на перуки дітям, які облисіли після хіміотерапії. На такий крок він наважився після того, як у його сестри зафіксували онкологічне захворювання.