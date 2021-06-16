Елена Зеленская посетила церемонию награждения девушек, которые меняют Украину

Для мероприятия первая леди выбрала элегантный белый костюм, дополнив его стильной брошью.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила церемонию награждения всеукраинского конкурса эссе "Наука – это она", сообщает Insider.

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За победу в нем боролись 561 девушка со всех уголков страны в возрасте от 14 до 21 года, которые. По условиям конкурса, должны были рассказать об одной из 12 женщин-ученых, сделавших существенный вклад в науку и общество. Победительниц, соответственно, тоже было 12.

Елена Зеленская появилась на мероприятии в элегантном белом костюме и лично пообщалась с конкурсантками.

[ + – ] Елена Зеленская пообщалась с конкурсантками Фото: Olena Zelenska/Instagram

"Я хочу, чтобы в нашем обществе слово "звезда" мы использовали не только когда речь идет о шоу-бизнесе или спорте, а чтобы у нас появлялось все больше известных и популярных звезд науки", – отметила она.

Впечатлениями от встречи жена президента поделилась и на своей странице в Instagram.

"Девушки мечтают стать учеными, биологами, математиками, инженерами, специалистами по робототехнике, топ-менеджерами. Меня вдохновляют такие истории. Это – о смелости идти за своей мечтой, несмотря на непонимания со стороны общества или друзей. Это – о возможностях, которые девушки открывают перед собой. Это – о примере, который они подают своим сверстникам. Это о том, чтобы оставаться собой", – написала Елена.

Фото: Instagram/Елена Зеленская

Финалистки конкурса были награждены ценными призами и мастер-классом с профессиональным редактором, а обладательницей Гран-при стала киевлянка Анастасия Суворова, написавшая эссе об ученой-орнитологе Наталье Атамась. За победу она получила грант на обучение в размере $4000, предоставленных проектом STEM is FEM, а также $31 900, вырученных в ходе аукциона, где были проданы 12 портретов женщин-ученых, ювелирное украшение от Guzema Fine Jewelry, бранч с рестораторами Еленой и Дмитрием Борисовыми, полет на вертолете над Чернобылем с инвестбанкиром Игорем Мазепой, платье от бренда GUDU и другое.

Напомним, как Елена Зеленская справляется с обязанностями первой леди Украины.