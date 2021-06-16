Олена Зеленська відвідала церемонію нагородження дівчат, які змінюють Україну
Для заходу перша леді вибрала елегантний білий костюм, доповнивши його стильною брошкою.
Перша леді України Олена Зеленська відвідала церемонію нагородження всеукраїнського конкурсу есе "Наука — це вона", повідомляє Insider.
За перемогу в ньому боролися 561 дівчина з усіх куточків країни віком від 14 до 21 року, які за умовами конкурсу, повинні були розповісти про одну з 12 жінок-учених, які зробили істотний внесок у науку та суспільство. Переможниць, відповідно, теж було 12.
Олена Зеленська зʼявилася на заході в елегантному білому костюмі й особисто поспілкувалася з конкурсантками.
"Я хочу, щоб у нашому суспільстві слово "зірка" ми використовували не тільки тоді, коли йдеться про шоу-бізнес або спорт, а щоб у нас зʼявлялося все більше відомих і популярних зірок науки", — зазначила вона.
Враженнями від зустрічі дружина президента поділилася і на своїй сторінці в Instagram.
"Дівчата мріють стати вченими, біологинями, математикинями, інженерками, фахівчинями з робототехніки, топменеджерками. Мене надихають такі історії. Це — про сміливість йти за своєю мрією, незважаючи на нерозуміння з боку суспільства або друзів. Це — про можливості, які дівчата відкривають перед собою. Це — про приклад, який вони подають своїм одноліткам. Це про те, щоб залишатися собою", — написала Олена.
Фіналістки конкурсу були нагороджені цінними призами та майстер-класом із професійним редактором, а володаркою Гран-прі стала киянка Анастасія Суворова, яка написала есе про вчену-орнітологиню Наталію Атамась. За перемогу вона отримала грант на навчання в розмірі $4 000, надані проектом STEM is FEM, а також $31 900, виручені під час аукціону, де були продані 12 портретів жінок-учених, ювелірну прикрасу від Guzema Fine Jewelry, бранч із рестораторами Оленою і Дмитром Борисовими, політ на вертольоті над Чорнобилем з інвестбанкіром Ігорем Мазепою, сукню від бренду GUDU й інше.
Нагадаємо, як Олена Зеленська справляється з обовʼязками першої леді України.