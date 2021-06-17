Певице приписывают отношения с актером Мэттью Тайлером Ворсом, однако она никак это не комментирует

Знаменитую певицу и кумира молодежи Билли Айлиш застукали на публике с ее таинственный бойфрендом, начинающим актером Мэттью Тайлером Ворсом. Парочка отправлялась в VIP-поездку в Диснейленд. Об этом пишет Daily Mail.

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19-летняя Билли и 29-летний Мэттью, похоже, весело проводили время, катались на аттракционах и покупали лакомства в местных магазинчиках.

[ + – ] Билли Айлиш и Мэттью Тайлер Ворс/Все фото: Wireimage [ + – ] Билли Айлиш и Мэттью Тайлер Ворс

Слухи о романе Айлиш и Ворса появились еще в апреле этого года. Точно неизвестно, связывают ли их романтические отношения или исключительно дружба. Однако ходят слухи, что он именно тот таинственный парень, которого Билли упоминала в своем документальном фильме "Слегка размытый мир" 2021 года на Apple TV.

Пока о Мэттью известно только, благодаря его скандальным твитам. Он неуважительно обзывал геев и темнокожих, а также оскорблял артистов и певцов. Например в 2012 году он назвал Адель "британской мисс Пигги".

Впрочем, появление Билли с Мэттью на публике вызвало волну негодования в соцсетях. Певицу обвинили в "квирбейтинге". Это маркетинговый прием намеренного использования авторами произведений массовой культуры намеков на гомосексуальность персонажей в целях усиления привлекательности своего продукта для представителей ЛГБТ без явного показа однополых отношений. Термин в английском языке происходит от сочетания слов "квир" (англ. queer) и "приманка" (англ. bait).

Среди певцов, которые ранее обвинялись в квирбейтинге, были Рита Ора после выпуска своей песни Girls и Ариана Гранде после выпуска Monopoly.

В случае с Билли, речь идет о ее последнем клипе на песню Lost Cause, где она резвилась с подружками в нижнем белье.

Позже она опубликовала несколько снимков в соцсетях, подписав их: "Я люблю девочек".

[ + – ] Все фото: BILLIE EILISH/Instagram

Поклонники певицы, решили, что она лесбиянка, однако когда она появилась на свидании в Диснейленде с бойфрендом, решили, что Билли их обманула: "сексуально обниматься с девушками, чтобы привлечь больше аудитории, — это отвратительно", — писали пользователи в соцсетях.

А сама Билли только подливает масла в огонь, продолжая хранить молчание и ничего не рассказывая о своих отношениях, и о своей сексуальной ориентации.