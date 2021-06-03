Билли Айлиш избавилась от балахонов и показала фигуру в бодипозитивном клипе

Артистка решила больше не прятать свою фигуру под мешковатыми вещами и продемонстрировала ее широкой публике.

19-летняя американская певица, семикратная обладательница премии "Грэмми" Билли Айлиш представила клип на песню Lost Cause, который менее чем за сутки набрал почти 12 млн. просмотров.

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В кадре – сама артистка и ее подруги на пижамной вечеринке или девичнике. Они дурачатся, танцуют тверк, играют в твистер, распыляют Silly String, стреляют из водяных пистолетов, едят чипсы и пьют слабоалкогольные напитки, проводя время весело и беззаботно. Сама артистка существенно отличается от той, к которой за последние два года привыкли ее фанаты. Она много улыбается, а также сняла с себя объемные балахоны и предстала перед зрителями в более откровенных образах.

СМИ сразу обратили внимание на этот момент, отметив, что Билли в последнее время очень откровенно говорила о бодипозитиве и сознательном выборе, который она делала на протяжении всей своей карьеры, чтобы отвлечь внимание СМИ от своего тела, например, скрывала свое его под большими футболками и мешковатыми брюками. Однако сейчас она появилась в шортах, а то и вовсе в трусах и в одежде с впечатляющим декольте.

В тексте песни она также показывает себя куда более уверенной в себе, транслируя посыл нового альбома Happier Than Ever, релиз которого ожидается в конце июля, а уже в начале следующего года Айлиш планирует тур по США.

Клип Lost Cause – не первый раз, когда певица разделась на публику. Год назад она начала буквально сбрасывать многослойную одежду, оставшись в черном бюстгальтере во время своего концерта в Майами.

"Если я ношу то, что удобно, я не женщина. Если я сброшу лишнее, я шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все равно судите его и судите меня за него. Почему?", – сказала она тогда.

Не так давно знаменитость появилась на страницах британского Vogue, позируя в нижнем белье и продемонстрировав всем свои формы. За несколько недель до этого она изменила прическу, а фото ее трансформации стало одним из самых популярных в Instagram.