Біллі Айліш зняла балахони і показала фігуру в бодіпозитивному кліпі

Артистка вирішила більше не ховати свою фігуру під мішкуватими речами і продемонструвала її широкій публіці.

19-річна американська співачка, семиразова володарка премії "Греммі" Біллі Айліш представила кліп на пісню Lost Cause, який менш ніж за добу набрав майже 12 млн. переглядів.

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У кадрі — сама артистка і її подруги на піжамній вечірці або дівич-вечорі. Вони дуріють, танцюють тверк, грають у твістер, розпилюють Silly String, стріляють з водяних пістолетів, їдять чипси і п'ють слабоалкогольні напої, проводячи час весело і безтурботно. Сама артистка істотно відрізняється від тієї, до якої за останні два роки звикли її фанати. Вона багато посміхається, а також зняла із себе об'ємні балахони і постала перед глядачами в більш відвертих образах.

ЗМІ відразу звернули увагу на цей момент, зазначивши, що Біллі останнім часом дуже відверто говорила про бодіпозитив і свідомий вибір, який вона робила протягом всієї своєї кар'єри, щоб відвернути увагу ЗМІ від свого тіла, наприклад, приховувала своє його під великими футболками та мішкуватими штанами. Однак, зараз вона з'явилася в шортах, а то і зовсім у трусах і в одязі з приголомшливим декольте.

У тексті пісні вона також показує себе куди більш впевненою в собі, транслюючи меседж нового альбому Happier Than Ever, реліз якого очікується в кінці липня, а вже на початку наступного року Айліш планує тур по США.

Кліп Lost Cause — не перший раз, коли співачка роздяглася на публіку. Рік тому вона почала буквально скидати багатошаровий одяг, залишившись у чорному бюстгальтері під час свого концерту в Маямі.

"Якщо я ношу те, що зручно, я не жінка. Якщо я скину зайве, я повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, ви все одно судите його і мене за нього. Чому?", — сказала вона тоді.

Не так давно знаменитість з'явилася на сторінках британського Vogue, позуючи в спідній білизні і продемонструвавши всім свої форми. За кілька тижнів до цього вона змінила зачіску, а фото її трансформації стало одним з найпопулярніших в Instagram.