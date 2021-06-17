Тренды 2021. Из чего состоит летний базовый гардероб
Составляем базовый гардероб на лето 2021 года. Без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница
Не смотря на тот, факт, что лето царствует в календарях уже две недели, многие из нас все еще не знают, какими базовыми единицами одежды следует пополнить гардероб на лето 2021 года. И, возможно, настало время для детального ознакомления с базовыми модными трендами одежды и обуви.
Особенность базового гардероба в том, что все его составляющие должны между собой сочетаться по цвету и стилю, а также, нейтрально дополнять единицы одежды в других стилях и решениях для вашего образа.
Куртка-рубашка
Один из немногих модных трендов, который можно назвать новым. Куртка-рубашка эффектно сочетается и выступает в роли верхней одежды почти с любым образом, в особенности, она логично смотрится в сочетании с кэжуал-решениями. Ее можно дополнить белой нейтральной футболкой, джинсами любого кроя, юбкой из денима или легкими брюками с летним принтом.
Укороченная джинсовая куртка
Такая единица одежды подойдет не всем, но если вы придумаете с чем из базовых вещей ее сочетать, она сможет стать дополнением для большинства ваших летних модных образов 2021 года. Куртки-рубашки предложены дизайнерами в разных цветовых решениях, поэтому вы смело можете приобрести сразу несколько таких единиц верхней одежды.
Базовые футболки разных цветов
Это неумирающий базовый тренд летней одежды. Такую футболку можно дополнить эффектными аксессуарами, бижутерией, брошью или декором. В результате вы получите новый образ без особых финансовых и мыслительных затрат. Особое место в гардеробе модниц занимают белые футболки. С ними можно сочетать все что угодно, независимо от стиля, и целей вашего образа. Так что, смело запасайтесь белыми футболками — они вам точно пригодятся! В случае с базовой футболкой, важно качество трикотажа и пошива, ведь футболки плохого качества сильно мнутся и создают образ с налетом неряшливости.
Белая или небесно-голубая рубашка оверсайз
В теплую погоду такая рубашка выполнит роль верхней одежды. Если вы решите стянуть рубашку на поясе узлом — вам удастся создать силуэт с талией и отрегулировать посадку брюк и визуально переместить "разделительные линии" вашей фигуры. Впрочем, застегнутая на пуговицы оверсайз-рубашка, надетая задом наперед, поможет вам похвастать "новой блузкой" или "топом", который сможет быть дополнением для образа с юбкой или широкими брюками, а также джинсами.
Топ на тонких бретельках
В народе такой топ называют "майкой", но этот факт не отменяет того, что такой верх сочетается с любым низом, эффектно смотрится с оверсайз-жакетом, одеждой из денима, классическими брюками и другими единицами одежды, без привязки к стилю и времени суток. Черный или белы топ на бретельках может стать частью вашего коктейльного или вечернего образа.
Широкие джинсы
Они вернулись в моду в 2021 году и стали просто незаменимой единицей в вашем гардеробе. Они удобны, функциональны, создают эффектный силуэт, независимо от типа вашей фигуры. Такие джинсы можно дополнить базовой футболкой, топом на бретельках, рубашкой-оверсайз и другими единицами базового гардероба.
Свободные брюки
Это хорошая альтернатива широким джинсам или легкой широкой юбке из тонкой ткани. В принципе, свободные брюки могут стать основой вашего летнего образа. В этом случае вам следует выбрать брюки нейтральных цветовых решений.
Длинные сарафаны, платья и юбки
Летнее платье в пол может выступать в роли единицы одежды для вечернего образа. Впрочем, и днем длинное платье, сарафан или юбка будут смотреться эффектно и создавать образ с отсылкой к шикарному образу в стиле 1970-х годов.
К слову, летняя юбка в пол, в сочетании с простой белой или светло-голубой рубашкой, дополненной эффектным колье или брошью, может стать удачным образом для коктейльной вечеринки и бассейна или посещения ресторана в вечернее время.
Кожаные шлепанцы
Вьетнамки из кожи черного или белого цвета — просто незаменимы. С ними можно сочетать длинные юбки, джинсы, шорты, и даже свободные брюки с отсылкой к классике. Они будут уместны почти с любым образом и даже неплохо подойдут для пляжной вечеринки. Не стоит путать такие шлепанцы с аналогичными решениями из силикона, это совершенно разные варианты летней обуви. И они точно не смогут заменить друг друга!