Тренди 2021. З чого складається літній базовий гардероб

Складаємо базовий гардероб на літо 2021 року. Без цих речей не зможе обійтися жодна модниця

Незважаючи на той факт, що літо царює в календарях уже два тижні, багато хто з нас усе ще не знає, якими базовими одиницями одягу варто поповнити гардероб на літо 2021 року. І, можливо, настав час для детального ознайомлення з базовими модними трендами одягу і взуття.

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Особливість базового гардеробу у тому, що всі його складники повинні між собою поєднуватися за кольором і стилем, а також нейтрально доповнювати одиниці одягу в інших стилях і рішеннях для вашого образу.

Куртка-сорочка

[ + – ] Літній варіант одиниці верхнього одягу

Один з небагатьох модних трендів, який можна назвати новим. Куртка-сорочка ефектно поєднується і виступає в ролі верхнього одягу майже з будь-яким образом, особливо логічно вона виглядає у поєднанні з кежуал-рішеннями. Її можна доповнити білою нейтральною футболкою, джинсами будь-якого крою, спідницею з деніму або легкими штанами з літнім принтом.

Укорочена джинсова куртка

[ + – ] Такий силует верхнього одягу підійде не всім

Така одиниця одягу підійде не всім, але якщо ви придумаєте з чим з базових речей її поєднувати, вона зможе стати доповненням для більшості ваших літніх модних образів 2021 року. Куртки-сорочки запропоновані дизайнерами в різних колірних рішеннях, тому ви сміливо можете придбати відразу кілька таких одиниць верхнього одягу.

Базові футболки різних кольорів

[ + – ] Особливе місце в гардеробі модниць займають білі футболки

Це невмирущий базовий тренд літнього одягу. Таку футболку можна доповнити ефектними аксесуарами, біжутерією, брошкою або декором. У результаті ви отримаєте новий образ без особливих фінансових і розумових затрат. Особливе місце в гардеробі модниць займають білі футболки. З ними можна поєднувати все що завгодно, незалежно від стилю і цілей вашого образу. Тому сміливо запасайтеся білими футболками — вони вам точно знадобляться! У випадку з базовою футболкою, важлива якість трикотажу та пошиття, адже футболки поганої якості сильно мнуться і створюють образ з неохайністю.

Біла або небесно-блакитна сорочка оверсайз

[ + – ] У теплу погоду сорочка виконає роль верхнього одягу

У теплу погоду така сорочка виконає роль верхнього одягу. Якщо ви вирішите стягнути сорочку на поясі вузлом — вам вдасться створити силует з талією, відрегулювати посадку штанів і візуально перемістити "розділові лінії" вашої фігури. Втім, застебнута на гудзики оверсайз-сорочка, вдягнена задом наперед, допоможе вам похвалитися "новою блузкою" або "топом", який зможе бути доповненням для образу зі спідницею або широкими штанами, а також джинсами.

Топ на тонких бретельках

[ + – ] У народі такий топ називають "майкою"

У народі такий топ називають "майкою", але цей факт не скасовує того, що такий верх поєднується з будь-яким низом, ефектно виглядає з оверсайз-жакетом, одягом з деніму, класичними штанами та іншими одиницями одягу без прив'язки до стилю і часу доби. Чорний або білий топ на бретельках може стати частиною вашого коктейльного або вечірнього образу.

Широкі джинси

[ + – ] Вони зручні, функціональні, створюють ефектний силует

Вони повернулися в моду у 2021 році і стали просто незамінною одиницею у вашому гардеробі. Вони зручні, функціональні, створюють ефектний силует незалежно від типу вашої фігури. Такі джинси можна доповнити базовою футболкою, топом на бретельках, сорочкою-оверсайз та іншими одиницями базового гардеробу.

Вільні штани

[ + – ] Вдала альтернатива широким джинсам

Це хороша альтернатива широким джинсам або легкій широкій спідниці з тонкої тканини. В принципі, вільні штани можуть стати основою вашого літнього образу. У цьому випадку вам варто вибрати штани нейтральних колірних рішень.

Довгі сарафани, сукні та спідниці

[ + – ] Довга спідниця може стати частиною вечірнього образу

Літнє плаття в підлогу може виступати в ролі одиниці одягу для вечірнього образу. Втім, і вдень довга сукня, сарафан або спідниця будуть виглядати ефектно і створювати образ з відсиланням до шикарного життя в стилі 1970-х років.

До слова, літня спідниця в підлогу у поєднанні з простою білою або світло-блакитною сорочкою, доповненою ефектним кольє або брошкою, може стати вдалим образом для коктейльної вечірки і басейну або відвідування ресторану у вечірній час.

Шкіряні шльопанці

[ + – ] Шльопанці зі шкіри можна поєднувати з різними образами, аж до класичних

В'єтнамки зі шкіри чорного або білого кольору — просто незамінні. З ними можна поєднувати довгі спідниці, джинси, шорти, і навіть вільні штани з відсиланням до класики. Вони будуть доречні майже з будь-яким образом і навіть непогано підійдуть для пляжної вечірки. Не варто плутати такі шльопанці з аналогічними рішеннями із силікону, це абсолютно різні варіанти літнього взуття. І вони точно не зможуть замінити одне одного!