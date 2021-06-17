Тренди 2021. З чого складається літній базовий гардероб
Складаємо базовий гардероб на літо 2021 року. Без цих речей не зможе обійтися жодна модниця
Незважаючи на той факт, що літо царює в календарях уже два тижні, багато хто з нас усе ще не знає, якими базовими одиницями одягу варто поповнити гардероб на літо 2021 року. І, можливо, настав час для детального ознайомлення з базовими модними трендами одягу і взуття.
Особливість базового гардеробу у тому, що всі його складники повинні між собою поєднуватися за кольором і стилем, а також нейтрально доповнювати одиниці одягу в інших стилях і рішеннях для вашого образу.
Куртка-сорочка
Один з небагатьох модних трендів, який можна назвати новим. Куртка-сорочка ефектно поєднується і виступає в ролі верхнього одягу майже з будь-яким образом, особливо логічно вона виглядає у поєднанні з кежуал-рішеннями. Її можна доповнити білою нейтральною футболкою, джинсами будь-якого крою, спідницею з деніму або легкими штанами з літнім принтом.
Укорочена джинсова куртка
Така одиниця одягу підійде не всім, але якщо ви придумаєте з чим з базових речей її поєднувати, вона зможе стати доповненням для більшості ваших літніх модних образів 2021 року. Куртки-сорочки запропоновані дизайнерами в різних колірних рішеннях, тому ви сміливо можете придбати відразу кілька таких одиниць верхнього одягу.
Базові футболки різних кольорів
Це невмирущий базовий тренд літнього одягу. Таку футболку можна доповнити ефектними аксесуарами, біжутерією, брошкою або декором. У результаті ви отримаєте новий образ без особливих фінансових і розумових затрат. Особливе місце в гардеробі модниць займають білі футболки. З ними можна поєднувати все що завгодно, незалежно від стилю і цілей вашого образу. Тому сміливо запасайтеся білими футболками — вони вам точно знадобляться! У випадку з базовою футболкою, важлива якість трикотажу та пошиття, адже футболки поганої якості сильно мнуться і створюють образ з неохайністю.
Біла або небесно-блакитна сорочка оверсайз
У теплу погоду така сорочка виконає роль верхнього одягу. Якщо ви вирішите стягнути сорочку на поясі вузлом — вам вдасться створити силует з талією, відрегулювати посадку штанів і візуально перемістити "розділові лінії" вашої фігури. Втім, застебнута на гудзики оверсайз-сорочка, вдягнена задом наперед, допоможе вам похвалитися "новою блузкою" або "топом", який зможе бути доповненням для образу зі спідницею або широкими штанами, а також джинсами.
Топ на тонких бретельках
У народі такий топ називають "майкою", але цей факт не скасовує того, що такий верх поєднується з будь-яким низом, ефектно виглядає з оверсайз-жакетом, одягом з деніму, класичними штанами та іншими одиницями одягу без прив'язки до стилю і часу доби. Чорний або білий топ на бретельках може стати частиною вашого коктейльного або вечірнього образу.
Широкі джинси
Вони повернулися в моду у 2021 році і стали просто незамінною одиницею у вашому гардеробі. Вони зручні, функціональні, створюють ефектний силует незалежно від типу вашої фігури. Такі джинси можна доповнити базовою футболкою, топом на бретельках, сорочкою-оверсайз та іншими одиницями базового гардеробу.
Вільні штани
Це хороша альтернатива широким джинсам або легкій широкій спідниці з тонкої тканини. В принципі, вільні штани можуть стати основою вашого літнього образу. У цьому випадку вам варто вибрати штани нейтральних колірних рішень.
Довгі сарафани, сукні та спідниці
Літнє плаття в підлогу може виступати в ролі одиниці одягу для вечірнього образу. Втім, і вдень довга сукня, сарафан або спідниця будуть виглядати ефектно і створювати образ з відсиланням до шикарного життя в стилі 1970-х років.
До слова, літня спідниця в підлогу у поєднанні з простою білою або світло-блакитною сорочкою, доповненою ефектним кольє або брошкою, може стати вдалим образом для коктейльної вечірки і басейну або відвідування ресторану у вечірній час.
Шкіряні шльопанці
В'єтнамки зі шкіри чорного або білого кольору — просто незамінні. З ними можна поєднувати довгі спідниці, джинси, шорти, і навіть вільні штани з відсиланням до класики. Вони будуть доречні майже з будь-яким образом і навіть непогано підійдуть для пляжної вечірки. Не варто плутати такі шльопанці з аналогічними рішеннями із силікону, це абсолютно різні варіанти літнього взуття. І вони точно не зможуть замінити одне одного!