"Конкретно борзеют": ученые выяснили, как антидепрессанты влияют на речных раков (видео)

Ракообразных две недели "подкармливали" препаратами, которые обычно прописывают людям, и наблюдали за их поведением.

Речные раки, подвергшиеся воздействию "человеческих" антидепрессантов через загрязненную воду, ведут себя куда "борзее", быстрее выходят из укрытия и тратят больше времени на поиски еды. Таковы результаты исследования группы ученых из Института продовольствия и сельскохозяйственных наук Университета Флориды, опубликованные в журнале Ecosphere.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Команда изучала влияние селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), класса антидепрессантов, которые работают за счет повышения уровня "хорошего самочувствия" химического серотонина в мозге.

По словам ведущего автора исследования Александра Райзигера, их работа – первая, которая исследует реакцию раков на воздействие антидепрессантов на уровнях, обычно встречающихся в ручьях и прудах, где они живут. Он подчеркнул, что даже в экологически реалистичных концентрациях селективный ингибитор обратного захвата серотонина (антидепрессант) может изменить поведение этих существ.

Исследователи воссоздали естественную среду обитания пресноводных ракообразных в лаборатории, где некоторые из них подвергались воздействию экологически реалистичных уровней антидепрессанта в течение двух недель, в то время как контрольную группу не задействовали.

Раков поместили в укрытие у входа в Y-образный лабиринт с коротким входом, который разветвляется на две полосы. Одна дорожка испускала химические сигналы о еде, а другая сигнализировала о присутствии еще одного рака.

Раки, которые подверглись воздействию антидепрессантов, раньше вышли из своих убежищ и дольше искали пищу, но они избегали стороны лабиринта, сигнализирующей о другом сородиче, что говорило об их нежелании конфронтации.

[ + – ] Раки под антидепрессантами становились более смелыми, но избегали конфронтации с другими подопытными

Такие результаты встревожили ученых. Они опасаются, что измененное поведение может подвергнуть раков повышенному риску нападения хищников, в том числе угрей и черепах, а также млекопитающих и птиц. Кроме того, это способно повлиять на всю водную экосистему, поскольку раки поедают водоросли и другие органические вещества, влияющие на переработку питательных веществ, но этот эффект, вероятно, проявится позже и требует дальнейшего изучения для подтверждения или опровержения.

Антидепрессанты – одна из самых востребованных групп препаратов в США. Специализированные агентства рекомендуют не смывать неиспользованные лекарства в унитаз или раковину из-за воздействия на окружающую среду, при этом Агентство по борьбе с наркотиками координирует периодические Национальные дни возврата лекарств, чтобы помочь в их надлежащей утилизации.

Ранее ученые из Норвежского полярного института и Университетского центра на острове Шпицберген обнаружили в организмах арктических ракообразных различные лекарственные препараты в разных концентрациях. Среди них были выявлены ибупрофен, диклофенак, антибиотики и антидепрессанты.