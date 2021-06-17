"Конкретно нахабніють": учені з'ясували, як антидепресанти впливають на річкових раків (відео)

Ракоподібних два тижні "підгодовували" препаратами, які зазвичай прописують людям, і спостерігали за їхньою поведінкою.

Річкові раки, які зазнали впливу "людських" антидепресантів через забруднену воду, поводяться куди "нахабніше", швидше виходять з укриття і витрачають більше часу на пошуки їжі. Такими є результати дослідження групи вчених з Інституту продовольства і сільськогосподарських наук Університету Флориди, опубліковані в журналі Ecosphere.

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Команда вивчала вплив селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), класу антидепресантів, які працюють за рахунок підвищення рівня "хорошого самопочуття" хімічного серотоніну в мозку.

За словами провідного автора дослідження Олександра Райзігера, їхня робота — перша, яка досліджує реакцію раків на вплив антидепресантів на рівнях, які зазвичай зустрічаються в струмках і ставках, де вони живуть. Він підкреслив, що навіть в екологічно реалістичних концентраціях селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну (антидепресант) може змінити поведінку цих істот.

Дослідники відтворили природне місце існування прісноводних ракоподібних у лабораторії, де деякі з них піддавалися впливу екологічно реалістичних рівнів антидепресанту протягом двох тижнів, у той час як контрольну групу не залучили.

Раків помістили в укриття біля короткого входу в Y-подібний лабіринт, який розгалужується на дві смуги. Одна доріжка випускала хімічні сигнали про їжу, а інша сигналізувала про присутність ще одного рака.

Раки, які зазнали впливу антидепресантів, раніше вийшли зі своїх сховищ і довше шукали їжу, але вони уникали сторони лабіринту, що сигналізує про іншого родича, що у свою чергу говорило про їхнє небажання конфронтації.

[ + – ] Раки під антидепресантами ставали більш сміливими, але уникали конфронтації з іншими піддослідними

Такі результати стривожили вчених. Вони побоюються, що змінена поведінка може піддати раків підвищеному ризику нападу хижаків, у тому числі вугрів і черепах, а також ссавців і птахів. Крім того, це здатне вплинути на всю водну екосистему, оскільки раки поїдають водорості та інші органічні речовини, що впливають на переробку поживних речовин, але цей ефект, ймовірно, проявиться пізніше і вимагає подальшого вивчення для підтвердження або спростування.

Антидепресанти — одна з найбільш затребуваних груп препаратів у США. Спеціалізовані агентства рекомендують не змивати невикористані ліки в унітаз або раковину через вплив на навколишнє середовище, при цьому Агентство по боротьбі з наркотиками координує періодичні Національні дні повернення ліків, щоб допомогти їх належно утилізувати.

Раніше вчені з Норвезького полярного інституту й Університетського центру на острові Шпіцберген виявили в організмах арктичних ракоподібних різні лікарські препарати в різних концентраціях. Серед них були виявлені ібупрофен, диклофенак, антибіотики та антидепресанти.