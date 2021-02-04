Ученые нашли в организмах животных в Арктике антидепрессанты

Кроме антидепрессантов, в организмах животных находили ибупрофен, антибиотики и диклофенак.

Ученые из Норвежского полярного института и Университетского центра на острове Шпицберген обнаружили в организмах арктических ракообразных различные лекарственные препараты в разных концентрациях. Об этом сообщает Phys.org.

Образцы ракообразных они собирали весной и летом 2020 года.

"В их число входили ибупрофен из Ибукса, диклофенак из Вольтарена, антибиотики и антидепрессанты", – рассказала исследователь Ида Бит Оверджордет.

Исследователей удивил факт большого содержания ибупрофена в организмах животных, поскольку район, где собирали образцы, практически не заселен человеком. Беспокойство же вызывает то, что веслоногие рачки, которые стали объектом исследования, занимают низкие уровни пищевой пирамиды, а потому следы лекарств будут передаваться более крупным животным, которые употребляют их в пищу. Речь идет, прежде всего, об арктических рыбах и морских птицах.

[ + – ] Следы лекарств могут передаваться вверх по пищевой цепочке, в том числе рыбам и морским птицам Фото: GoArctic

Однако больше всего ученых удивило то, что они нашли в организмах рачков следы антидепрессантов.

Исследователи отмечают общий недостаток очистки сточных вод из-за вечной мерзлоты и низких температур, что является постоянной проблемой в Арктике и на Шпицбергене в частности.

Как сообщалось ранее, ситуация с загрязнением мирового океана может быть гораздо страшнее и масштабнее, чем считалось ранее. Исследователи Государственного научного агентства Австралии (CSIRO) подсчитали, что глубоко в океанах находится минимум 14 миллионов тонн пластикового мусора.

Такие крошечные частички мусора крайне опасны для морских обитателей, которые с легкостью их проглатывают.

Ранее ученые пришли к выводу, что не последнюю роль в загрязнении вод играют рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, каждый год в окены попадает 640 тысяч тонн таких отходов. Однако надежда есть. Обнаружена бактерия, которая питается пластиком. Она не только уничтожает его, но и использует как источник питательных веществ.