Учені знайшли в організмах тварин в Арктиці антидепресанти

Крім антидепресантів, в організмах тварин знаходили ібупрофен, антибіотики і диклофенак.

Учені з Норвезького полярного інституту й Університетського центру на острові Шпіцберген виявили в організмах арктичних ракоподібних різні лікарські препарати в різних концентраціях. Про це повідомляє Phys.org.

Зразки ракоподібних вони збирали навесні і влітку 2020 року.

"У це число входили ібупрофен з Ібуксу, диклофенак з Вольтарену, антибіотики та антидепресанти", — розповіла дослідник Іда Біт Оверджордет.

Дослідників здивував факт великого вмісту ібупрофену в організмах тварин, оскільки район, де збирали зразки, практично не заселений людиною. Занепокоєння викликає те, що весільні рачки, які стали об'єктом дослідження, займають низькі рівні харчової піраміди, а тому сліди ліків будуть передаватися більш великим тваринам, які вживають їх у їжу. Йдеться, перш за все, про арктичні риби і морських птахів.

[ + – ] Сліди ліків можуть передаватися вгору по харчовому ланцюжку, у тому числі рибам і морським птахам Фото: GoArctic

Однак найбільше вчених здивувало те, що вони знайшли в організмах рачків сліди антидепресантів.

Дослідники відзначають загальний недолік очищення стічних вод через вічну мерзлоту і низькі температури, що є постійною проблемою в Арктиці і на Шпіцбергені зокрема.

Як повідомлялося раніше, ситуація із забрудненням світового океану може бути набагато страшнішою і масштабнішою, ніж вважалося раніше. Дослідники Державного наукового агентства Австралії (CSIRO) підрахували, що глибоко в океанах є мінімум 14 мільйонів тонн пластикового сміття.

Крихітні частинки сміття вкрай небезпечні для морських мешканців, які з легкістю їх ковтають.

Раніше вчені дійшли до висновку, що не останню роль у забрудненні вод відіграють рибальські снасті. За оцінками Greenpeace, щороку в окени потрапляє 640 тисяч тонн таких відходів. Однак надія є. Виявлена бактерія, що харчується пластиком. Вона не тільки знищує його, а й використовує як джерело поживних речовин.