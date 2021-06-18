Тиктокер показал, как сделать пиццу из арбуза, и видео рецепта стало вирусным

В качестве начинки повар использовал кетчуп, сыр и колбасу. После публикации видео с приготовлением немало пользователей раскритиковали автора за такой рецепт.

Пользователь TikTok Оливер Патерсон, который публикует на своей странице рецепты и видео приготовления различных блюд, в основном из мяса, удивил подписчиков необычным рецептом пиццы из арбуза.

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В обучающем ролике мужчина показал пошагово приготовление этого блюда, о существовании которого подавляющее большинство пользователей даже не догадывались.

Сначала Оливер вырезал круглый ломтик из самой широкой части арбуза, чтобы сформировать основу пиццы. Затем он обжарил его на сковороде для гриля, готовя по пять минут с каждой стороны, чтобы сахар внутри ягоды стал карамелизированным.

Дальше мужчина покрыл одну сторону ломтика соусом барбекю, потом посыпал моцареллой, положил ломтики колбасы чоризо и отправил все это на несколько минут в духовку.

"В итоге получилось так вкусно. Вы должны попробовать это сами", – сказал он в конце, откусывая большой ломоть арбузной пиццы.

Однако комментаторы отреагировали на увиденное довольно скептически.

"Мы только что стали свидетелями военного преступления?", "Один из признаков COVID – потеря вкуса, пожалуйста, изолируйтесь и оставайтесь в безопасности", "Зачем вы так испортили еду?", – пишут пользователи.

Несмотря на критику, видео приготовления пиццы стало вирусным, набрав 2,5 млн. просмотров.

Оливер готовит на своем канале множество необычных блюд, в том числе Biscoff Cheesecake Wellington, Hash Brown Pizza и Dessert Bolognese со спагетти и шоколадно-малиновым соусом. Его фишка – комбинирование совершенно, на первый взгляд, несочетаемых вкусов.

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