Тіктокер показав, як зробити піцу з кавуна, і відео рецепту стало вірусним

У ролі начинки кухар використовував кетчуп, сир і ковбасу. Після публікації відео з приготуванням чимало користувачів розкритикували автора за такий рецепт.

Користувач TikTok Олівер Патерсон, який публікує на своїй сторінці рецепти і відео приготування різних страв, в основному з мʼяса, здивував підписників незвичайним рецептом піци з кавуна.

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У навчальному ролику чоловік показав покроково приготування цієї страви, про існування якої переважна більшість користувачів навіть не здогадувалися.

Спочатку Олівер вирізав круглу скибочку з найширшої частини кавуна, щоб сформувати основу піци. Потім він обсмажив його на сковороді для гриля, готуючи по пʼять хвилин з кожного боку, щоб цукор усередині ягоди став карамелізованим.

Далі чоловік покрив одну сторону скибочки соусом барбекю, потім посипав моцарелою, поклав скибочки ковбаси чорізо і відправив усе це на кілька хвилин у духовку.

"У підсумку вийшло так смачно. Ви повинні спробувати це самі", — сказав він у кінці, відкушуючи великий шмат кавунової піци.

Однак, коментатори відреагували на побачене досить скептично.

"Ми тільки що стали свідками військового злочину?", "Одна з ознак COVID — втрата смаку, будь ласка, ізолювайте себе і залишайтеся в безпеці", "Навіщо ви так зіпсували їжу?", — пишуть користувачі.

Незважаючи на критику, відео приготування піци стало вірусним, набравши 2,5 млн. переглядів.

Олівер готує на своєму каналі безліч незвичайних страв, у тому числі Biscoff Cheesecake Wellington, Hash Brown Pizza і Dessert Bolognese зі спагеті і шоколадно-малиновим соусом. Його фішка — комбінування абсолютно, на перший погляд, непоєднуваних смаків.

Раніше ми розповідали про те, що одесит Сергій Іванченко поскаржився на мʼясо зі слимаків, яке йому подали в ресторані на пляжі "Caleton" в Одесі. Страву він продемонстрував у мережі в усіх подробицях.