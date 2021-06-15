"Рухливий гарнір": м'ясо зі слимаків подали клієнтові в ресторані на пляжі Одеси (відео)

Чоловік показав страву від ресторану "Caleton" з неприємним бонусом, проте багато користувачів соціальної мережі йому не повірили.

Одесит Сергій Іванченко поскаржився на м'ясо зі слимаків, яке йому подали в ресторані на пляжі "Caleton" в Одесі. Незадоволений клієнт опублікував відео і розповів подробиці на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За словами чоловіка, на вихідних він відвідав знаменитий пляжний клуб "Caleton", щоб відпочити на морі. Поки чекав на друга, одесит вирішив замовити шашлик у місцевому ресторані, але разом зі смаженим м'ясом йому подали "рухливий гарнір". На відео можна помітити слимака, який снував серед шматочків м'яса, намагаючись вибратися з пластикової коробки.

"Я так висадився, перший раз у мене таке. Тому ставлення скотиняче в цьому вашому хваленому Калетоні, годують гнилятиною, більше туди х * р піду", — заявив чоловік у своєму пості.

Сергій Іванченко також обурився, що їжу для нього дуже довго готували. Як зазначив чоловік, на одеському пляжі є заклади кращі за пляж "Калетон", який завоював славу місця для молодіжних тусовок.

У коментарях користувачі припустили, що Сергій Іванченко зробив таке відео навмисно для дискредитації "Caleton":

"Мабуть, конкурент, аж дуже награно. Та й черв'ячок дуже вже жвавий, щойно запущений)))"; "І скільки таке виконання замовлення коштує?"; "Реально награно!!!! Знаю подібну сітуейшин у Миколаєві з ковбасним магазином!!!!".

[ + – ] Коментарі під постом Сергія Іванченка Фото: Скриншот

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