С пастернаком, осетром и луком: в Киеве создали пирог Kyiv Pie для привлечения туристов (фото, видео)

Планируется, что новое блюдо будет стоить до 30 гривен и продаваться в кафе и на уличных фудкортах.

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что презентация нового блюда, над которым работали лучшие повара страны, состоялась в рамках популяризации гастрономического туризма.

"Мы создали новое блюдо Kyiv Pie. Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма", – рассказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Она выразила надежду, что Kyiv Pie станет популярным и типичным киевским блюдом.

Отмечается, что пироги круглой формы готовят на бездрожжевом тесте. Пока что доступны три соленые начинки, но вскоре планируют добавить и сладкие. Об этом рассказали в сюжете на YouTube-канале Київ. Newsroom.

Начинки Kyiv Pie:

Корень сельдерея, петрушки и пастернака, лук и чеснок.

Осетр, лук, чеснок и сливочное масло.

Телячий ливер, лук, чеснок, сливочное масло.

Планируется, что блюдо будет доступно всем жителям города, стоить до 30 гривен и продаваться в кафе и на уличных фудкортах. Среди начинок есть варианты для веганов и вегетарианцев.

Как написал на своей странице в Facebook вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко, при создании нового блюда стояла непростая задача: "Нужно было найти, либо создать блюдо, которое бы было: бескомпромиссно вкусным, по возможности максимально полезным, безопасным и сочетало в себе одновременно украинские, в частности, киевские традиции и современные тренды".

Отметим, 5 марта в Киеве состоялся фестиваль по приготовлению борща. Участники из 25 регионов страны соревновались в приготовлении национального блюда. Организаторы считают, что приготовление борща и использование его в своем рационе каждым украинцем – это "сакральная и важная цель".