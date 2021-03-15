З пастернаком, осетром і цибулею: у Києві створили пиріг Kyiv Pie для залучення туристів (фото, відео)

Планується, що нова страва буде коштувати до 30 гривень і продаватися в кав'ярнях і на вуличних фудкортах.

У Києві презентували новий гастрономічний продукт Kyiv Pie.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що презентація нової страви, над якою працювали кращі кухарі країни, відбулася в рамках популяризації гастрономічного туризму.

"Ми створили нову страву Kyiv Pie. Над нею працювали найкращі кухарі України. Ми сподіваємося, що такий пиріг об'єднає українські традиції та сучасні тренди і допоможе столиці в розвитку гастротуризму", — розповіла начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

Вона висловила надію, що Kyiv Pie стане популярною і типовою київською стравою.

Зазначається, що пироги круглої форми готують на бездріжджовому тісті. Поки що доступні три солоні начинки, але незабаром планують додати і солодкі. Про це розповіли в сюжеті на YouTube-каналі Київ. Newsroom.

Начинки Kyiv Pie:

Корінь селери, петрушки і пастернаку, цибуля і часник.

Осетер, цибуля, часник і вершкове масло.

Телячий лівер, цибуля, часник, вершкове масло.

Планується, що страва буде доступною всім жителям міста, коштуватиме до 30 гривень і продаватиметься в кавʼярнях і на вуличних фудкортах. Серед начинок є варіанти для вегетаріанців.

Як написав на своїй сторінці у Facebook віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко, при створенні нової страви стояло непросте завдання: "Потрібно було знайти або створити страву, яка б була: безкомпромісно смачною, за можливості максимально корисною, безпечною і поєднувала в собі одночасно українські, зокрема, київські традиції і сучасні тренди".

Зазначимо, що 5 березня в Києві відбувся фестиваль з приготування борщу. Учасники з 25 регіонів країни змагалися в приготуванні національної страви. Організатори вважають, що приготування борщу і використання його у своєму раціоні кожним українцем — це "сакральна і важлива мета".