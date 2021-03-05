В Киеве начался фестиваль борща: 25 регионов соревнуются в приготовлении блюда (фото)

Вскоре будет подана заявка по включению борща в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

В пятницу, 5 марта, в Киеве начался фестиваль по приготовлению борща.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что участники из 25 регионов страны соревнуются в приготовлении национального блюда.

"Сегодня мы устанавливаем рекорд Украины по одновременному приготовлению борща. Мы делаем такой рекорд, в котором все регионы объединены в один. Мы показываем, что борщ – это блюдо, которое объединяет Украину", – пояснил шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его мнению, приготовление борща и использование его в своем рационе каждым украинцем – это "сакральная и важная цель".

По его словам, через две недели будет подана заявка по включению борща в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, а фестиваль является шагом для того, чтобы официально "освятить дорогу борща" в мировое сообщество.

Одновременное приготовление представителями из 25 регионов Украины борща – это беспрецедентное событие в Украине, поэтому на локации присутствовали представители Книги рекордов Украины.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале утверждает, что фестиваль борща не связан с годовщиной смерти диктатора Иосифа Сталина.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, устроенной украинскими эмигрантами – владельцами ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ", – отметил Ткаченко.

"Скажу сразу, фестиваль борща в день смерти Сталина – это не троллинг. Конечно, мы знаем об активности и попытках российских пропагандистов переписать историю и заявить, что борщ – это русское блюдо", – сказал министр.

Он добавил, что выбранная организаторами дата проведения фестиваля никоим образом не связана с годовщиной смерти диктатора, это просто совпадение.

Напомним, Минкультуры Украины внесло борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. А недавно украинский борщ попал в рейтинг лучших супов по версии CNN.

В декабре 2020 года в социальных сетях разгорелся спор о том, является ли борщ украинским блюдом. Борщевой скандал начался в Facebook, когда юморист КВН, блогер и телеведущий Андрей Бочаров запостил пост с фото, который гласил, что, дескать, после катания на катке отлично заходит "русский борщ".