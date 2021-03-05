У Києві розпочався фестиваль борщу: 25 регіонів змагаються в приготуванні страви (фото)

Незабаром подадуть заявку щодо включення борщу в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.

У п'ятницю, 5 березня, в Києві розпочався фестиваль з приготування борщу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що учасники з 25 регіонів країни змагаються у приготуванні національної страви.

"Сьогодні ми встановлюємо рекорд України з одночасного приготування борщу. Ми робимо такий рекорд, в якому усі регіони об'єднані в один. Ми показуємо, що борщ — це страва, яка об'єднує Україну", — пояснив шеф-кухар Євген Клопотенко.

На його думку, приготування борщу і використання його в своєму раціоні кожним українцем — це "сакральна і важлива мета".

За його словами, через два тижні подадуть заявку щодо включення борщу в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, а фестиваль є кроком для того, щоб офіційно "освятити дорогу борщу" в світову спільноту.

Одночасне приготування представниками з 25 регіонів України борщу — це безпрецедентна подія в Україні, тому на локації були присутні представники Книги рекордів України.

Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі стверджує, що фестиваль борщу не пов'язаний з річницею смерті диктатора Йосипа Сталіна.

"Бачу пости в соцмережах, де зв'язали наш фестиваль борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, влаштовану українськими емігрантами — власниками ресторану "1203" у Вашингтоні в березні 1953-го року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ", — зазначив Ткаченко.

"Скажу відразу, фестиваль борщу в день смерті Сталіна — це не тролінг. Звичайно, ми знаємо про активність і спроби російських пропагандистів переписати історію і заявити, що борщ — це російська страва", — сказав міністр.

Він додав, що обрана організаторами дата проведення фестивалю жодним чином не пов'язана з річницею смерті диктатора, це просто збіг.

Нагадаємо, Мінкультури України внесло борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А нещодавно український борщ потрапив до рейтингу кращих супів за версією CNN.

У грудні 2020 року в соціальних мережах розгорілася суперечка про те, чи є борщ українською стравою. Борщовий скандал почався у Facebook, коли гуморист КВН, блогер і телеведучий Андрій Бочаров запостив пост з фото, яке промовляло, що, мовляв, після катання на ковзанці відмінно заходить "російський борщ".