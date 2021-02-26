Украинский борщ попал в рейтинг лучших супов по версии CNN

Авторы рейтинга разместили украинское блюдо на 3 месте из 20, назвав борщ "непросто свекольным супом".

Подразделение CNN "Travel" составило свой рейтинг самых лучших супов мира. Об этом сообщается на их сайте.

В список попало 20 блюд из разных стран мира. В список попали блюда из Грузии, Вьетнама, Португалии, Перу, Испании и ряда других стран.

Среди них оказался и украинский борщ, который авторы разместили на 3 месте. Выше украинского блюда оказался вьетнамский "Фо из говядины" и нигерийский суп "Банга".

"Кусочек нежной свеклы плавающий в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны — это все что угодно, но не просто свекольный суп. Он получает островатый вкус от кваса, молочно-фирментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда", — описывают авторы украинское блюдо.

При этом они отметили, что борщ часто относят к российской кухней, но Украина это активно выступает против этого.

Напомним, Минкультуры Украины внесло борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

В декабре 2020 года в социальных сетях разгорелся спор о том, является ли борщ украинским блюдом. Борщевой скандал начался в Facebook, когда юморист КВН, блогер и телеведущий Андрей Бочаров запостил пост с фото, который гласил, что, дескать, после катания на катке отлично заходит "русский борщ".

Также в декабре 2020 года известный рестораный гид "Мишлен" назвал борщ русским блюдом, после чего также разгорелся скандал. Результат — гид приедет в Украину для изучения украинской кухни.