Український борщ потрапив до рейтингу кращих супів за версією CNN

Автори рейтингу розмістили українську страву на 3 місці з 20, назвавши борщ "не просто буряковим супом".

Підрозділ CNN "Travel" склав свій рейтинг найкращих супів світу. Про це повідомляється на їхньому сайті.

У список потрапило 20 страв із різних країн світу. У список потрапили страви з Грузії, В'єтнаму, Португалії, Перу, Іспанії та низки інших країн.

Серед них опинився й український борщ, який автори розмістили на 3 місці. Вище української страви опинився в'єтнамський "Фо з яловичини" і нігерійський суп "Банга".

"Шматочок ніжною буряку, що плаває у яскраво-червоному бульйоні для супу, який так люблять в Україні та всій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани — це все що завгодно, але не просто буряковий суп. Він отримує гоструватий смак від квасу, молочно-ферментованого бурякового соку, ще однієї регіональної фірмової страви", — описують автори українську страву.

При цьому вони зазначили, що борщ часто повʼязують з російської кухнею, але Україна активно виступає проти цього.

Нагадаємо, Мінкультури України внесло борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

У грудні 2020 року в соціальних мережах розгорілася суперечка про те, чи є борщ українською стравою. Борщовий скандал почався у Facebook, коли гуморист КВН, блогер і телеведучий Андрій Бочаров запостив допис із фото, в якому йшлося, що, мовляв, після катання на ковзанці відмінно заходить "російський борщ".

Також у грудні 2020 року відомий ресторанів гід "Мішлен" назвав борщ російською стравою, після чого також розгорівся скандал. Результат — гід приїде в Україну для вивчення української кухні.